Gündem Kılıçdaroğlu HDPyi HDP ise Öcalanı adres gösterdi
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu HDP'yi HDP ise Öcalan'ı adres gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu öne sürerek çözümün HDP'de olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına yanıt veren HDP'li Sezai Temelli, "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" diyerek PKK elabaşı Öcalan'ı adres gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu HDPyi HDP ise Öcalanı adres gösterdi
HDP'li Sezai Temelli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Bay Kemal ve İttifakları' isimli belgeselde Türkiye'de 'Kürt sorunu' olduğunu ifade ederek, çözüm yolunun HDP'den geçtiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Sorunları HDP'yle çözebiliriz
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Kemal Kılıçdaroğlu: Sorunları HDP'yle çözebiliriz

HDP'li Temelli: Çözümün adresi İmralı'dır

CHP Lideri'nin bu açıklamasına HDP cephesinden anında yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'na PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı adres gösteren HDP'li Sezai Temelli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP’dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır."

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HDP'li Çepni'den ittifak ortaklarına uyarı: HDP ile yan yana geldiğini söylemekten kaçınanlar ülkeye demokrasi getiremez
HDP'li Murat Çepni, katıldığı canlı yayında, CHP ve İYİ Parti ile kurdukları ittifaka ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kendileriyle ittifak yaptıklarını kamuoyuna açıklayamayan ortaklarına uyarıda bulunan Çepni, 'HDP ile yan yana gelmek istemeyen, bizimle ortak söz söylemekten kaçınan aklın bu ülkeye demokrasi getirme şansı yoktur. Muhalefeti uyarıyoruz, kimse HDP'nin oyları üzerinden iktidar kuramaz' dedi.
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