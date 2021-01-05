CHP’li Nazlıaka partisinin ‘çıkanı ihraç ederiz’ dediği kanala konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, geçtiğimiz yıl CNN Türk’e hiçbir CHP’linin çıkmaması, bu yasağın çiğnenmesi halinde ise ihraç edilmesi yönünde karar almıştı.

GÜNDEM CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı

Pınar Gültekin davasını değerlendirdi

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davayı takip etmek için gittiği Muğla'da, CHP'nin CNN Türk’ü boykot kararını çiğnedi. Nazlıaka, CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'e Gültekin davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP’li Girgin hakkında yorum yapmadı

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin'e “Davadan vazgeç” dediği iddiasına da değinen Nazlıaka, “Milletvekilimiz Süleyman Girgin 'Böyle bir iddia doğruysa partiden ve milletvekilliğinden istifa edeceğim' dedi. Bu iş artık yargıya taşınmış durumda. Kendisinden bu kadar emin. Onun için masumiyet karinesine güvenmek ve yargı sonuçlanıncaya kadar bu konuda yorum yapmamak daha doğru olacaktır” dedi.

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GÜNDEM CNN Türk'te programa çıkan Kocasakal ve Sevigen için CHP'den kesin ihraç istemi

CNN Türk yayınına katılarak CHP'nin boykot kararını delen Avukat İrem Çiçek, İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen CHP'den ihraç edilmişti. Muharrem İnce de geçtiğimiz kasım ayında boykot kararını çiğneyerek CNN Türk yayınına konuk olmuştu.