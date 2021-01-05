Gündem CHPli Nazlıaka partisinin çıkanı ihraç ederiz dediği kanala konuştu
POLİTİKA

CHP’li Nazlıaka partisinin ‘çıkanı ihraç ederiz’ dediği kanala konuştu

CHP yönetiminin CNN Türk’ü boykot kararını bir CHP’li isim daha çiğnedi. CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Pınar Gültekin davasını takip etmek için gittiği Muğla'da kanalın muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Aylin Nazlıaka, CNN Türk muhabirine açıklamalarda bulundu.
Aylin Nazlıaka, CNN Türk muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, geçtiğimiz yıl CNN Türk’e hiçbir CHP’linin çıkmaması, bu yasağın çiğnenmesi halinde ise ihraç edilmesi yönünde karar almıştı.

CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı
GÜNDEM
CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı

Pınar Gültekin davasını değerlendirdi

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davayı takip etmek için gittiği Muğla'da, CHP'nin CNN Türk’ü boykot kararını çiğnedi. Nazlıaka, CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'e Gültekin davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP’li Girgin hakkında yorum yapmadı

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin'e “Davadan vazgeç” dediği iddiasına da değinen Nazlıaka, “Milletvekilimiz Süleyman Girgin 'Böyle bir iddia doğruysa partiden ve milletvekilliğinden istifa edeceğim' dedi. Bu iş artık yargıya taşınmış durumda. Kendisinden bu kadar emin. Onun için masumiyet karinesine güvenmek ve yargı sonuçlanıncaya kadar bu konuda yorum yapmamak daha doğru olacaktır” dedi.

CNN Türk'te programa çıkan Kocasakal ve Sevigen için CHP'den kesin ihraç istemi
GÜNDEM
CNN Türk'te programa çıkan Kocasakal ve Sevigen için CHP'den kesin ihraç istemi
  • CNN Türk yayınına katılarak CHP'nin boykot kararını delen Avukat İrem Çiçek, İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen CHP'den ihraç edilmişti. Muharrem İnce de geçtiğimiz kasım ayında boykot kararını çiğneyerek CNN Türk yayınına konuk olmuştu.

İnce CHP’nin ‘çıkanı ihraç ederiz’ dediği kanala konuk olacak
GÜNDEM
İnce CHP’nin ‘çıkanı ihraç ederiz’ dediği kanala konuk olacak
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