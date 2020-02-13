Gündem CNN Türkte programa çıkan Kocasakal ve Sevigen için CHPden kesin ihraç istemi
POLİTİKA

CNN Türk'te programa çıkan Kocasakal ve Sevigen için CHP'den kesin ihraç istemi

CHP'nin boykot kararı aldığı CNN Türk televizyonunda programa çıkan parti üyesi Ümit Kocasakal ile eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Sevigen - Kocasakal
Sevigen - Kocasakal

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı Disiplin Kurulu, Ümit Kocasakal ile eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'i kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.

CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiler

  • CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP'nin boykot kararı aldığı CNN Türk televizyonunda programa çıkan parti üyesi Kocasakal ile eski İstanbul Milletvekili Sevigen, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 6 Şubat’ta düzenlediği basın toplantısıda, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun, "Partiyi ve partilileri kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma" gibi gerekçelerle, partililerin CNN Türk yayın ve programlarına katılmaması kararı aldığını duyurmuştu.

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