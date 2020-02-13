FETÖ'nün GATA yapılanmasına 10 tutuklama​

Dünya

Kelly Craft: Yüzyılın Anlaşması taşa kazınmadı

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft Yüzyılın Anlaşması isimli Filistin'i ilhak planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Planın değişikliklere açık olduğu belirten Craft ''Bu plan 'işine gelirse ya da dediğim dedik' bir plan değil, taşa da kazılmadı. Aksine bu, bir açılış teklifi, müzakereler için bir başlangıç noktası, bitiş çizgisi değil'' ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin bir diğer açıklama ise İsrail BM Daimi Temsilcisi Danny Danon'dan geldi. Danon, Filistin'in 70 yıldır başarısız olan eski bir planda ısrar ettiğini ve ABD Başkanı Trump'ın teklifine bir şans verilmesi gerektiğini söyledi.