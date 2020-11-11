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Gündem İnce CHPnin çıkanı ihraç ederiz dediği kanala konuk olacak
POLİTİKA

İnce CHP’nin ‘çıkanı ihraç ederiz’ dediği kanala konuk olacak

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik “Parti kurmak için para aldı” iddiası sonrası CHP liderini hedef alan açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, parti yönetiminin boykot kararı aldığı CNN Türk yayınına konuk olacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnce
Muharrem İnce

Cumhuriyet Halk Partisi, geçtiğimiz aylarda MYK toplantısında CNN Türk’e hiçbir CHP’linin çıkmaması kararı almıştı.

CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı
GÜNDEM
CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı

Konuya ilişkin bir açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, “Partililerimize tuzak kurma, gerçekleri çarpıtma nedeniyle CHP'lilerin CNN Türk kanalında yapılan programlara katılmaması kararı alınmıştır. CHP'li hiç kimse CNN Türk kanalına çıkmayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

3 CHP'li ihraç edilmişti

Alınan kararın ardından kanala konuk olan parti üyeleri Ümit Kocasakal, Avukat İrem Çiçek ve eski milletvekili Mehmet Sevigen, CHP yönetimi tarafından ihraç edilmişti.

CNN Türk'te programa çıkan Kocasakal ve Sevigen için CHP'den kesin ihraç istemi
GÜNDEM
CNN Türk'te programa çıkan Kocasakal ve Sevigen için CHP'den kesin ihraç istemi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Millet İttifakı’nı bozmak için para karşılığında parti kurmakla suçlanan Muharrem İnce de CNN Türk canlı yayınına katılacağını duyurdu.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor
OYNAT 01:21
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor
CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyon programdaki sözlerine ilişkin, 'Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor, 'saray bizim içimizi karıştırmak istiyor'. İçinizi zaten kendiniz karıştırıyorsunuz siz. 'Atatürk' diyemeyen il başkanını hala orada tutuyorsun. Saray finanse ediyorsa bunun ismini açıklayacaksın, mecbursunuz buna. Böyle birisi yoksa, yalan söylüyorsanız da Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez' dedi.


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