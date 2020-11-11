İnce CHP’nin ‘çıkanı ihraç ederiz’ dediği kanala konuk olacak

Cumhuriyet Halk Partisi, geçtiğimiz aylarda MYK toplantısında CNN Türk’e hiçbir CHP’linin çıkmaması kararı almıştı.

GÜNDEM CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı

Konuya ilişkin bir açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, “Partililerimize tuzak kurma, gerçekleri çarpıtma nedeniyle CHP'lilerin CNN Türk kanalında yapılan programlara katılmaması kararı alınmıştır. CHP'li hiç kimse CNN Türk kanalına çıkmayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

3 CHP'li ihraç edilmişti

Alınan kararın ardından kanala konuk olan parti üyeleri Ümit Kocasakal, Avukat İrem Çiçek ve eski milletvekili Mehmet Sevigen, CHP yönetimi tarafından ihraç edilmişti.

GÜNDEM CNN Türk'te programa çıkan Kocasakal ve Sevigen için CHP'den kesin ihraç istemi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Millet İttifakı’nı bozmak için para karşılığında parti kurmakla suçlanan Muharrem İnce de CNN Türk canlı yayınına katılacağını duyurdu.

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OYNAT 01:21 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyon programdaki sözlerine ilişkin, 'Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor, 'saray bizim içimizi karıştırmak istiyor'. İçinizi zaten kendiniz karıştırıyorsunuz siz. 'Atatürk' diyemeyen il başkanını hala orada tutuyorsun. Saray finanse ediyorsa bunun ismini açıklayacaksın, mecbursunuz buna. Böyle birisi yoksa, yalan söylüyorsanız da Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez' dedi. BiP'te paylaş

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