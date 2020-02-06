Gündem CHP, CNN Türkü boykot kararı aldı
ANKARA

CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı

CHP'li Tuncay Özkan, tüm partililere çağrı yaparak CNN Türk'ün izlenmemesini istedi. Özkan, yaptığı açıklamada, "CHP, MYK 3 Şubat 2020 tarihinde partimize ve partililerimize tuzak kurma gayretleri nedeniyle CNN Türk yayınlarına katılmama kararı almıştır. CHP'li hiç kimse, hiçbir partilimiz CNN Türk kanalına çıkmayacak, yayınlarına katılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tuncay Özkan
Tuncay Özkan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, partisinin aldığı kararı açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

  • CNN Türk'ün seçimlerden bu yana CHP'ye karşı tavır aldığını iddia eden Özkan, kanalın objektif yayıncılık anlayışına dönmesini istedi.

"Partililerimize tuzak kurma gayretleri nedeniyle"

CHP'li Özkan, "CHP, MYK 3 Şubat 2020 tarihinde partimize ve partililerimize tuzak kurma gayretleri nedeniyle CNN Türk yayınlarına katılmama kararı almıştır. CHP'li hiç kimse, hiçbir partilimiz CNN Türk kanalına çıkmayacak, yayınlarına katılmayacaktır.

  • Bu kanalın zararlarından korunmak için yurttaşlarımıza, CNN Türk yayınlarını izlememelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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