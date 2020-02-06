CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, partisinin aldığı kararı açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.
- CNN Türk'ün seçimlerden bu yana CHP'ye karşı tavır aldığını iddia eden Özkan, kanalın objektif yayıncılık anlayışına dönmesini istedi.
"Partililerimize tuzak kurma gayretleri nedeniyle"
CHP'li Özkan, "CHP, MYK 3 Şubat 2020 tarihinde partimize ve partililerimize tuzak kurma gayretleri nedeniyle CNN Türk yayınlarına katılmama kararı almıştır. CHP'li hiç kimse, hiçbir partilimiz CNN Türk kanalına çıkmayacak, yayınlarına katılmayacaktır.
- Bu kanalın zararlarından korunmak için yurttaşlarımıza, CNN Türk yayınlarını izlememelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.