CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı CHP'li Tuncay Özkan, tüm partililere çağrı yaparak CNN Türk'ün izlenmemesini istedi. Özkan, yaptığı açıklamada, "CHP, MYK 3 Şubat 2020 tarihinde partimize ve partililerimize tuzak kurma gayretleri nedeniyle CNN Türk yayınlarına katılmama kararı almıştır. CHP'li hiç kimse, hiçbir partilimiz CNN Türk kanalına çıkmayacak, yayınlarına katılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 06 Şubat 2020, 18:02 Son Güncelleme: 06 Şubat 2020, 18:12 Yeni Şafak