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Gündem CHPli Özkoçun hakaretinin hesabı soruldu KRT ve Halk TVye en üst sınırdan idari para cezası
ANKARA

CHP'li Özkoç'un hakaretinin hesabı soruldu: KRT ve Halk TV'ye en üst sınırdan idari para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un KRT'de yayınlanan programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak sarf ettiği "Tüm diktatörlerin başına gelen onun da başına gelecektir" sözleri nedeniyle yayıncı kuruluşa en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Ayrıca Afşin Hatipoğlu'nun Halk TV'de katıldığı televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle aynı şekilde kanala en üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi AA
CHPli Özkoçun hakaretinin hesabı soruldu: KRT ve Halk TVye en üst sınırdan idari para cezası
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, izleme uzmanlarının raporlarının görüşüldüğü Üst Kurul Toplantısı'nda, KRT'de yayınlanan “Şimdiki Zaman” programında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un sözleri incelendi.

ELEŞTİRİ SINIRINI AŞTI

Özkoç'un yayındaki "Tüm diktatörlerin başına gelen onun da başına gelecektir. Türkiye’nin tek kurtuluşu Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidardan gitmesidir" şeklindeki ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığı tespit edilerek yayıncı kuruluşa en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.

İFTİRA NİTELİĞİ TAŞIYOR

Üst Kurul, ayrıca Halk TV'de yayınlanan "Haber Masası" programına konuk olan Afşin Hatipoğlu'nun ifadelerini, MHP'ye iftira niteliği taşıdığı gerekçesiyle Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun'a aykırı buldu.

Halk TV hakkında en üst sınırdan idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, KRT TV'de kendisine yöneltilen 'Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Gerçekten olacak mı?' sorusuna gülümsemeyle cevap verdi. Özkoç'un tavrı sosyal medyada gündeme oturdu.


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