CHP'li Özkoç'un hakaretinin hesabı soruldu: KRT ve Halk TV'ye en üst sınırdan idari para cezası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un KRT'de yayınlanan programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak sarf ettiği "Tüm diktatörlerin başına gelen onun da başına gelecektir" sözleri nedeniyle yayıncı kuruluşa en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Ayrıca Afşin Hatipoğlu'nun Halk TV'de katıldığı televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle aynı şekilde kanala en üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi 21 Nisan 2021, 14:43 Son Güncelleme: 21 Nisan 2021, 15:01 AA