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Hayat Türk polisine ilişkin skandal sözlere yönelik RTÜK inceleme başlattı
TELEVİZYON

TELE1 sunucusu Musa Özuğurlu'nun sözlerine ilişkin RTÜK inceleme başlattı.

Türk polisine ilişkin skandal sözlere yönelik RTÜK inceleme başlattı

Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu'nun Almanya'daki camiye yapılan polis baskınına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini eleştirerek benzer muamelenin Türkiye'de cemevlerine yönelik yapıldığına ilişkin iftirası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu harekete geçirdi. Tele 1 ekranlarındaki kamuoyu vicdanını rahatsız eden açıklamaların dikkatlerinden kaçmadığını belirten RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu yayınla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.

Haber Merkezi AA
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

RTÜK Başkanı Şahin, yazılı açıklamasında, Tele 1 yayınında Türk polisi ile ilgili yapılan açıklamaların dikkatlerinden kaçmadığını ve söz konusu yayınla ilgili RTÜK olarak inceleme başlatıldığını belirtti.

"Tele 1 ekranlarında kamuoyu vicdanını rahatsız eden açıklamalar dikkatimizden kaçmamıştır." ifadesini kullanan Şahin, şunları kaydetti:

"Tele 1 sunucusunun bahse konu yayında muhalefet etme psikolojisiyle kahraman polislerimize iftira atması kabul edilemez. Kendisini esefle kınıyorum. Kamu görevi yürüten yayıncıların gazetecilik ilkelerini unutarak toplumda infial oluşturabilecek açıklamalar yapma özgürlüğü yoktur. RTÜK olarak buna müsaade etmeyeceğiz. Söz konusu yayınla alakalı inceleme başlatılmıştır."

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