RTÜK Başkanı Şahin'den CHP'li Özel'e cevap

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yazılı açıklamasında reklam süreleriyle ilgili yasal düzenleme yapılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Şahin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in TBMM Genel Kurulunda bu açıklamasını gündeme getirerek eleştirmesi üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. Özel'in konuya ilişkin Twitter paylaşımını da paylaşan Şahin, şöyle dedi:

"Bu hadsiz zehirli dili aziz milletimizin takdirine bırakıyorum"

"Kanun yapma görevinin Yüce Meclisimizde, kanun teklifi verme yetkisinin de milletvekillerimizde olduğunu aziz milletimizin her ferdi bilir. TBMM tarafından seçilen Üst Kurul üyeleri olarak bizler de elbette bunun bilincindeyiz. Milletvekillerimiz kanun teklifi hazırlarken vatandaşlarımızın, sektörün ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarını tespit edebilmek adına kurumlardan bilgi almaktadırlar. Bu bağlamda yapılan bir değerlendirmeyi başka yerlere çekmek insafsızlıktır, vicdansızlıktır, art niyetliliktir. Bu hadsiz zehirli dili aziz milletimizin takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

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1️⃣ Kanun yapma görevinin Yüce Meclisimizde, kanun teklifi verme yetkisinin de milletvekillerimizde olduğunu aziz milletimizin her ferdi bilir. TBMM tarafından seçilen Üst Kurul Üyeleri olarak bizler de elbette bunun bilincindeyiz. https://t.co/AT3VbHvoFp — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) January 30, 2021

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