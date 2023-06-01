"6’lı masa dediğiniz o grup, 40 haramiler, siyasi sığınmacılar diyorum ben onlara, biz siyasi sığınmacıları göndereceğiz ya esas onlar siyasi sığınmacı onları atmak lazım. Duyuyorum ki şimdi arkadaşlar yeni planlar yapıyorlarmış; Beşiktaş’ı Meral Hanım alsın, uzlaşalım, Çatalca’yı Ali Babacan’a verelim, sıfır oyları yok ya. Bizim bütün il, ilçe binalarımız gözyaşıyla doluydu, Kemal Bey gitti hemen o akşam sıcak yatağında yattı. Yarın da çıkmış, ‘zafer, kazandım’ neyi kazandık, bütün insanların umudu gitti, bu kadar yaklaşmamıştık. Hiç olmazsa belediyeyi kaybetmeyelim. Bak ben uyarıyorum şimdi Gürsel’in, İlhan Cihaner’in sesi çıkmaya başlamış. Bir tane işçi, köylü, sendikacı yok böyle liste olursa oy vermezler. Biz halk partisiyiz ya, çok yalan söylüyor yapamayacağı işleri vaad ediyor. Sen bu İHA’larla SİHA’larla ne uğraşıyorsun sen Cumhurbaşkanı adayısın, diyorsun ya ‘Ben cumhurbaşkanıyım’. Zafer Partisi’nin Genel Başkanı alıyor eline bir kağıt geliyor, destek verecek ya ‘anayasanın ilk 4 maddesini değiştiremezsin’ diye CHP genel başkanına bildiri imzalatıyor, bu ne kadar acı. Demek ki diyor ki ‘anayasanın ilk 4 maddesini ben senden daha iyi korurum’, Kemal Bey’in sırf bu yüzden bile istifa etmesi gerekir. Ali Babacan, HDP değiştirmek istiyor ve bunlara da dur demiyorsun, değiştiremeyeceğim de demiyorsun. Sesler yükseliyor yavaş yavaş ümit ederim bırakır ama bırakmaz. CHP’ye çökmüşler, Kemal giderse onların siyasi hayatı biter diye düşünen var. Topluma nasıl çıkacak merak ediyorum, ben utanırdım, her tarafımda yaralar çıkar. İstifa et bir başkası gelsin, babasının çiftliği değil ki ona verilmedi ki tapusunda değil ki. Türkiye’nin geleceği için Kemal Bey’in istifa etmesi gerekir. İstanbul’daki bu Canan o koltukta nasıl oturuyor ben merak ediyorum. Kemal Bey eğer istifa etmezse yerel yönetimlere giderken bir seçenek sunmak lazım. Bu konuda ben çok ciddi bakıyorum yeni kurulacak parti de ne Mustafa Sarıgül’ün ne Muharrem Bey’in partisine benzer. Çünkü bu partiler kurulduğu zaman ölü doğmaması lazım, şimdi toplumdan bir talep var. Kemal Bey diretirse ‘Ben yine olacağım’ derse zannediyorum çok ciddi bir parti kurulur”