Yedili Masa'da seçim hezimeti sonrası ilk havlu atan Demirtaş oldu

Selahattin Demirtaş
Yedili Masa'nın 28 Mayıs'ta yaşadığı hezimet sonrası CHP ve İYİ Parti'den halen istifa haberi gelmemişken ilk havlu atan bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı
Selahattin Demirtaş
oldu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışarı çıkarmayı vadettiği Demirtaş, aktif politikayı bırakacağını açıkladı.
Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Demirtaş, yayımlanacak röportajından bir bölüm paylaştı.
"Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum"
"Aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum"
Demirtaş söz konusu röportajında,
"Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum"
dediğini aktardı.
Kendisine yönelik "yapıcı eleştirilere" teşekkür eden Demirtaş,
"Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum"
ifadelerini kullandı.
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41 dakika önce