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Seçim öncesi Erdoğan'a nefret kusan Economist dergisinden geri vites

Seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde yayınlar yapan Economist dergisi geri vites yaptı. Dergide "Erdoğan'ın Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı zaferi, zaten ne kadar güce sahip olduğunu gösteriyor" denildi.

11:55 . 31/05/2023 Çarşamba
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
yüzde 52 ile zafer kazandı. Türkiye'deki seçimleri yakından takip eden Avrupa ve Amerika'da basında Erdoğan'ın başarısı konuşulmaya devam ediyor.

İngiliz dergiden geri vites

Seçim sürecinin başladığı ilk günden yayınlarını Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı üzerine kuran ve 14 Mayıs'a kadar skandal ifadelere yer veren; ancak Başkan Erdoğan'ın zaferinin kaçınılmaz olduğunu gördükten sonra ağız değiştiren İngiliz dergisi The Economist'ten ise yine bir geri vites geldi.

Erdoğan'ın zaferi gücünü gösteriyor

Dergide "Erdoğan'ın Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı zaferi, zaten ne kadar güce sahip olduğunu gösteriyor" denildi.

Ancak pazartesi günü ise Economist, bunun tam tersi söylemlerde bulunmuştu. Tarihi zaferden sonra The Economist "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak yeniden seçildi" isimli haberinde halkın iradesini yok saymıştı.

Haberde, sanki demokratik seçime giden halk değilmiş gibi "Türkiye, demokrasisini onarmak için on yıldaki en iyi şansını kaybetti" denilmişti.



#The Economist
#Recep Tayyip Erdoğan
#seçim
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