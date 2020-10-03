Çocuklarımız maske konusunda yetişkinlerden çok daha hassas

Okullarda ilk haftanın uyum programıyla başladığını ve öğrencilerin haftada bir gün okula geldiğini, 2'nci hafta ise 2 gün geldiklerini ve 10 saatlik ders aldıklarını hatırlatan Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, öğrencilerin yüz yüze eğitime katılım oranıyla ilgili "İlkokullarda yüzde 70'lerin üzerinde, anaokullarında da yüzde 60'ların üzerinde. Bizim her çağ nüfusumuz her yaş grubumuz yaklaşık 1,3 milyon öğrencidir. Yüzde 70’lerin üzerinde bir başlangıçla başladık geçen hafta. Bu bizim aslında beklentilerimizin çok üzerinde bir durumdu; ama bu hafta itibarıyla çok daha yüksek bir artış bekliyoruz" diye konuştu.

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Hem yüz yüze eğitim hem canlı ders hem de EBA TV üzerinden derslerini takip edebilirler

İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin eğitiminin üçlü yapıda olduğunu anlatan Gençoğlu, "Yüz yüze derse katılan öğrencilerimiz, öğretmenleriyle birlikte programlarını alırlar. Aynı şekilde bu öğrencilerimiz uzaktan EBA üzerinden canlı derse katılarak programlarını alırlar, öğretmenleriyle aynı yüz yüze derslerinin devamlarını canlı derste alırlar. EBA TV üzerinden yine aynı programı oradan takip edebilirler. EBA TV’yi televizyon üzerinden takip edebilecekleri gibi, internet üzerinden de EBA TV’den eski derslerini, bir önceki haftaki derslerini de programlarını da takip edebilirler. Dolayısıyla burada hem yüz yüze eğitim hem kendi öğretmenleriyle canlı ders, hem de müfredata uygun bir biçimde EBA TV üzerinden derslerini takip edebilirler. Yani 3’lü yapı onlara oluşturmuş durumdayız" ifadelerini kullandı.

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Çocuklar maske kullanımda çok dikkatli

Gençoğlu, anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin maskeli eğitime uyum sağlayıp sağlayamadıklarına ilişkin "Çocuklarımız yetişkinlerden daha ciddi bir maske kullanımı geleneğine sahip oldular. Yani öyle bir alışkanlıkları oldu. Çok da hassaslar bu konuda çok da dikkatliler. Bizim gönderdiğimiz yönergelerde sınıftaki mesafe uygun olduğunda maskeyi indirebilecekleri yönünde, Bilim Kurulu’nun kararları da bu yöndeydi, öğretmenlerimiz ders anlatırken maskeyi indirebilecekleri yönündeydi. Bizim gözlemlerimiz öğrencilerimizin önemli bir kısmı maske takmaya devam ettiği, hatta sadece konuşurken maskeleri indirdiği; ama uygun olan yerlerde öğrencilerimizin maskelerini çıkardığını, bu anlamda da çok ciddi bir hassasiyet gösterdiklerini gözlemliyoruz" diye konuştu.

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Sınavların yüz yüze yapılması için çalışıyoruz

İlkokullarda sınav olmadığını, öğretmenlerin bireysel kabiliyetleri ve becerilerini dikkate alarak değerlendirme yaptıklarını kaydeden Gençoğlu, "Önümüzdeki günlerde sınavla ilgili uygulamalar çok daha netleşecek. Ama beklentimiz ve üzerinde çalıştığımız husus sınavların yüz yüze yapılması yönündedir. Ortaokullarda sınav uygulaması oluyor. Sınav da yine sosyal mesafe kurallarına uygun olarak öğrencilerin davet edilip sınavlara katılması şeklinde olacaktır. Tabii elbette ki, okulların imkanına, öğrenci mevcuduna göre, okulun fiziksel olarak metrekare hesaplarına baktığımız zaman farklı günlerde ya da aynı günde farklı sınıflarda, sosyal mesafeye dikkat edilerek sınav yapılabilir" dedi.