Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Milli Eğitim Bakanı Selçuktan yüz yüze eğitim açıklaması
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan ‘yüz yüze eğitim’ açıklaması

Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını anlattı. Uyum programı hakkında bilgi veren Bakan Selçuk, ''Okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylül 2020 haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum Programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde bir gün, İlkokul 1. sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde bir gün üzerinden planlanacak'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimin detayları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin okula uyum programıyla ilgili bilgi veren Bakan Selçuk, "'Okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylül 2020 haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum Programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, İlkokul 1. sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak'' dedi.

Yüz yüze eğitim nasıl yapılacak: Şartlar neler, hangi sınıflarda yapılacak?
GÜNDEM
Yüz yüze eğitim nasıl yapılacak: Şartlar neler, hangi sınıflarda yapılacak?

Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan okulların açılmasına ilişkin açıklama: Çocuklar okul içinde daha az risk altında
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan okulların açılmasına ilişkin açıklama: Çocuklar okul içinde daha az risk altında

Teneffüslerde sosyal mesafe kuralı

Bakan Selçuk ayrıca, ''İmkân ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması sağlanıp her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterilecek. Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak.'' ifadelerini kullandı.

Okullar ne zaman açılacak? Detaylar belli oldu
GÜNDEM
Okullar ne zaman açılacak? Detaylar belli oldu

MEB'den yeni adım: Velilerle çevrim içi toplantılar yapılacak
GÜNDEM
MEB'den yeni adım: Velilerle çevrim içi toplantılar yapılacak

MEB'den yeni adım: Yüz yüze eğitime katılacak özel öğrenciler için okuma yazma seti
GÜNDEM
MEB'den yeni adım: Yüz yüze eğitime katılacak özel öğrenciler için okuma yazma seti

Abone Ol Google News
İşte o çiftlik evi

İşte o çiftlik evi

CHP'li başkanın tecavüzle suçlandığı ev, dikenli tellerle çevrili.
İlk aşıbugün yapılacak

İlk aşı
bugün yapılacak

​10 gün içerisinde 1300 kişi aşılanacak.
Kaşla gözarasında çaldı

Kaşla göz
arasında çaldı

​Taksim'de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında.

Kıyamet filmi gibi!

Kıyamet filmi gibi!

​Arabalar, evler, sokaklar küle döndü...

Ayakta yolcu için dikkat çeken talep..

​Türkiye uçan otomobil yarışına erken girdi.
Kapıda yakalandılar

Kapıda yakalandılar

​Polis 123 kamerayı tek tek inceleyip takibe aldı.

​Fiyatlar 110 bin TL'den başlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.