Yüz yüze uygulama eğitimlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için gerekli tedbirler alındı.

Koronavirüs salgını sebebiyle gerçekleştirilen uzaktan eğitime devam eden öğrenciler ve veliler için müjdeli bir haber geldi. Milli Eğitim Bakanı yüz yüze eğitimin başlayacağı günü söyledi. Peki okullar ne zaman açılacak?

Lise 9'uncu 10'uncu 11'inci. ve 12'inci sınıfların okula başlayacağı tarihle ilgili son gelişmeler veli ve öğrenciler tarafından resmi açıklamalarla takip ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce illere ‘2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Uygulamalı Eğitim’ ile ilgili yazı gönderildi. Yazıda, Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamalarının 28 Eylül'den itibaren başladığı hatırlatıldı. Yazıya göre, 5 Ekim'den itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin ‘meslek.eba.gov.tr’adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek.

Bakan Selçuk müjdeyi verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencilerinin 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlamasına ilişkin, "Uygulama dersleri, gruplar halinde, gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacak. Bu nedenle kontrolü çok rahatlıkla sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNDEM e-Okul VBS ile lise alan seçimi sonuçları nasıl sorgulanır?

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, mesleki ve teknik eğitimde özellikle uygulama derslerinin kritik bir önem taşıdığına dikkati çekerek öncelikle iş yeri stajları konusunda öğrencilerin taleplerinin bulunduğunu belirtti.

REKLAM

Selçuk, şöyle devam etti:

"İlk olarak, 28 Eylül itibarıyla işletmelerde beceri eğitimi ve stajların başlayabilmesine imkan sağladık. Şimdi de uygulama eğitimlerimizi başlatıyoruz. Bizim arzumuz, bu derslerin bir an önce başlamasıydı. Çünkü meslek lisesi demek, uygulama demektir ve uzaktan eğitimde bu pratikleri uygulamak mümkün değil. Bu konuda daha fazla gecikmeden gerekli tedbirleri alıp uygulamalı derslerimize başlıyoruz. Uygulama dersleri, gruplar halinde, gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacak. Bu nedenle kontrolü çok rahatlıkla sağlayacağız. Mesleki ve teknik eğitimdeki öğrencilerimizin mesajlarıyla bizden yoğun talepleri vardı, onları iş sahaları ve uygulama eğitimleriyle buluşturmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz."

Eğitim Kurumlarına Kontrol Kılavuzu

Yüz yüze uygulama eğitimlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için gerekli tedbirler de alındı. Buna göre öğrencilere, okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirmeler yapılacak. Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından takibinin yapılarak okuldaki yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

GÜNDEM EBA giriş: EBA öğrenci, veli ve öğretmen giriş ekranı

GÜNDEM Özel okullar, resmi okullardaki uygulamaların dışında yüz yüze eğitim yapamayacak

Dersler kaç saat olacak?

Uygulama eğitiminin tüm ayrıntıları, salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden yapılandırıldı. Buna göre öğrenciler, gruplara ayrılacak, her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika, öğle arası da 45 dakika olacak.

Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze yapılırken, teorik dersler ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Ayrıca yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal derslerinin süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi; haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders sürelerinin alan zümre öğretmenlerince belirlenmesi sağlanacak.

GÜNDEM EBA’ya saat ayarı

GÜNDEM Üç sınıf için yüz yüze eğitim gündemde

Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulları ne zaman başlayacak?

Ortaokul ve imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en fazla 32 derslik, 5'inci sınıfta en az 15 ya da toplamda 30 öğrenci bulunması gerekecek. 1-4'üncü sınıflarda öğrenci sayısının 10'un altına düşmesi durumunda; ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya velilerin çocuklarının taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenim görmelerini istememeleri halinde, valilikçe uygun görülmesi durumunda Bakanlıkça bu ilkokulların açık kalması sağlanabilecek.

REKLAM

Yine orta okulların açılabilmesi için fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi ve/veya müzik dersliği, teknoloji ve tasarım atölyesi ile spor veya drama salonu bulunması gerekecek.