Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan 93 gün sonra mesajlarını yüz yüze verecek İlk durak Rize
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 93 gün sonra mesajlarını yüz yüze verecek: İlk durak Rize

AK Parti'de mart ayı sonunda yapılacak 7'nci Büyük Olağan Kongre öncesinde il kongreleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 93 gün aranın ardından ilk kez Rize il kongresine katılacak. Daha sonra Trabzon ve Ankara'da teşkilata seslenecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Rize, Trabzon ve Ankara il kongrelerine katılacak, 93 gün sonra mesajlarını yüz yüze verecek. Erdoğan, son olarak 13 Kasım'daki Tekirdağ il kongresine gitti. Koronavirüs salgını sebebiyle kongrelere bir süre ara veren Erdoğan, 11 Ocak'ta yeniden başlayan il kongreleri sürecinde ise canlı bağlantılar ile AK Parti teşkilatlarıyla bir araya geldi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Şubat Pazartesi günü memleketi Rize'de, 16 Şubat Salı günü de Trabzon'da gerçekleştirilecek kongrelere bizzat katılacak.

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Tedbirler sıkı tutulacak

Erdoğan, 17 Şubat Çarşamba günü de Ankara'da kürsüde olacak. Kongreler koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek. Erdoğan'ın, İzmir ve İstanbul il kongrelerine de katılması bekleniyor. İl kongreleri süreci tamamlandıktan sonra ise gözler Mart ayı sonunda olacak.

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