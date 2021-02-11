Dünya Mesaj yerine ulaştı Cumhurbaşkanı Erdoğanın Miçotakisle ilgili sözleri Yunan basınında
AVRUPA

Mesaj yerine ulaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'le ilgili sözleri Yunan basınında

Partisinin grup toplantısında Yunanistan Başbakanı'na yönelik net ifadeler kullanan Erdoğan'ın konuşması, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e seslendi.

Yunan başbakana net mesajlar gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bana meydan okuma, haddini bil. Eğer bilmezsen demek ki masayı sen tekmeledin, kaçtın. Sen bazı dağlara güveniyorsun, o güvendiğin dağlara kar yağdı, hiçbirinden sana fayda gelmez." dedi.

ERDOĞAN'IN 'ÇILGIN TÜRKLER' İFADESİ YUNAN BASININDA

  • Erdoğan, konuşmasının devamında "Ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanına: Güvendiğin dağlara kar yağdı 'Çılgın Türkler'i iyi tanıyacaksınız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanına: Güvendiğin dağlara kar yağdı 'Çılgın Türkler'i iyi tanıyacaksınız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e 'Bak sen bazı dağlara güveniyorsun. O güvendiğin dağlara kar yağdı kar. Onun için 'Çılgın Türkler'i iyi tanıyacaksın' şeklinde konuştu.

ERDOĞAN İNANILMAZ BİR HAMLE BAŞLATTI

Bu açıklamalar, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Çeşitli gazeteler, Erdoğan'ın sözlerini manşetlerine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çılgın Türkler" ifadesine işaret edilerek, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Yunanistan Başbakanı'na inanılmaz bir hamle başlattı." denildi.

"İSTER KABUL EDERSİNİZ, İSTER ETMEZSİNİZ"

Başka bir haberde, Kiryakos Miçotakis'in, "İki devletli çözüm tartışma dışı" şeklindeki sözleri anımsatıldı.

  • Miçotakis, diğer taraftan "stratejik dış politika hedeflerinin adadaki 'Türk işgalini' sona erdirmek" olduğu yönünde skandal bir ifadeye imza atmıştı.

Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'e karşı atağa geçtiği belirtilerek, Kıbrıs meselesine ilişkin Erdoğan'ın, "Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu kalmamıştır. İster kabul edersiniz, ister etmezsiniz." açıklamasına yer verildi.

"MİÇOTAKİS'E HADDİNİ BİL DEDİ"

Konuyla ilgili olarak haberlerde, Erdoğan'ın, Miçotakis'in kendine meydan okuduğunu söylediği kaydedildi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ayrıca Yunan başbakana yönelik "Haddini bil" sözleri, Yunanistan'da okurlara aktarıldı.

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