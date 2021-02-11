Mesaj yerine ulaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'le ilgili sözleri Yunan basınında

Ekonomi

Sözleşmeli tarım fahiş fiyatı engeller

Şirketlerin ya da maket zincirlerinin çiftçiler ve üreticilerden belli bir alandaki mahsulü almak üzerine anlaşmasına dayalı “sözleşmeli tarım” fahiş fiyata çare olur mu? Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, fiyatlarla birlikte fiyat oynaklığının da azalacağını ve çiftçi için pazarlama sorununun biteceğini söyledi.