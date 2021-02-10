Gündem Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğanın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor İşte kulislerdeki tahminler
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Açıklayacak? Gözler Bugün Ulusa Sesleniş ile Duyulacak Müjdede

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor: İşte kulislerdeki tahminler

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" açıklamasının üzerine bugüne kilitlendi. Günlerdir sosyal medya ve yazışma gruplarının gündeminde olan "Erdoğan'ın müjdesi ne olacak?" sorusu bugün cevabını buluyor. Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ile ilgili ser verilip sır verilmezken, kulislerde birçok tahmin yürütülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi bugün açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi bugün açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti'nin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan İl Kongrelerinde Türkiye'yi heyecanlandıran bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, ısrarla izleme tavsiyesinde bulunarak “Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim”sözlerinin ardından gözler bugün açıklanacak müjdeye çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjde vereceğim haberi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek: Çarşamba günü güzellikler duyuracağım
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek: Çarşamba günü güzellikler duyuracağım

Cumhurbaşkanlığından, Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ile ilgili ser verilip sır verilmezken yazışma gruplarında, sosyal medyada ve kulislerde birçok tahmin yürütülüyor. İşte Türkiye'nin gündeminde olan ve tahminler arasında yer alan konular...


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parçalanan kendileri oldu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parçalanan kendileri oldu

AŞI

İlk olarak müjdenin yerli aşı ile ilgili olabileceği belirtiliyor.

Türkiye’de yürütülen yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun aktarılacağı ve bir tarihin açıklanacağı ifade ediliyor.

REFORMLAR

Yine, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen reformların da açıklanacağını tahmin edenler var. Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıklayacağı da konuşuluyor.

TESLA YATIRIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı müjde olarak, elektrikli araba üretimi ve Tesla'nın yatırım haberi olabileceğini ifade edenler de var.

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türkiye’nin uzay alanında izleyeceği yol haritasını açıklayan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk ile telefonla görüşmüştü. Görüşmede, Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda yapılması planlanan iş birliğine ilişkin hususlar ele alınmıştı.

ALTIN MADENİ-YENİ DOĞALGAZ REZERVİ

Kulislerde, Erdoğan’ın enerji alanında da müjde açıklayacağına dair tahminler yürütülüyor. Altın madeni ve Akdeniz’de yeni doğalgaz rezervinin olabileceği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gökyüzüne bak Ay'ı gör' sloganı ile Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gökyüzüne bak Ay'ı gör' sloganı ile Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı tanıtım toplantısında konuştu. Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi açıklayan Erdoğan, 'Türkiye'deki uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji hedef ve projelerinin yer aldığı milli uzay programımızı tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki, gökyüzüne bak Ay'ı gör. En önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. İnşallah Ay'a gidiyoruz' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyanın gözü üzerimizde, neden saldırıyorlar? Çünkü Çılgın Türkler geliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyanın gözü üzerimizde, neden saldırıyorlar? Çünkü Çılgın Türkler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan, 'Tüm dünyanın gözü üzerimizde. Niye bu kadar saldırıyorlar? Çılgın Türkler geliyor diyorlar. İnsanlığın bir kısmının değil, tamamının barışa ve huzura kavuşması için medeniyetimizi yeniden şahlandırmak mecburiyetindeyiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu kahkahaya boğdu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu kahkahaya boğdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adıyaman-Edirne-Erzurum-İzmir-Kırşehir-Mersin-Osmaniye 6'ncı olağan il kadın kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan'ın Adıyaman'da İl Gençlik Kolları Başkanına seslendiği sırada onu vekaleten çıkan partiliye söylediği, 'Yalnız az çalışıyorsun. Bayağı göbek yapmışsın' sözleri salondakileri kahkahaya boğdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İmparator' sürprizi: Salon 'Haydi söyle' diye inledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İmparator' sürprizi: Salon 'Haydi söyle' diye inledi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı. AK Parti Söğüt teşkilatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İmparator lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses'in 'Haydi söyle' şarkısıyla sürpriz yaptı. Teşkilat hep bir ağızdan şarkıyı söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Söğüt bu defa çok daha farklı seslenecek' ifadelerini kullandı.

Kongre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Müslüm Baba' sürprizi: Hasret kalmışız bunlara ya
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Kongre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Müslüm Baba' sürprizi: Hasret kalmışız bunlara ya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile AK Parti'nin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine katıldı. Antalya Ak Parti İl Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'ya bağlantı yaptığı esnada gülümseten bir sürprize imza attı. Erdoğan'ın Antalya'ya seslendiği esnada Müslüm Gürses'ten 'seni yazdım kalbime' şarkısı çalınmaya başladı. Bu esnada Erdoğan 'bu anlara hasret kalmışız' diyerek sürprizden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


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