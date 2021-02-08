Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek: Çarşamba günü güzellikler duyuracağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna ne ana muhalefetin ne diğerlerinin idrakini bırakın, hayalleri bile yetmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 il kongresine canlı bağlantıyla katıldı. Sondaj çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Buna ne ana muhalefetin ne diğerlerinin idrakini bırakın, hayalleri bile yetmez' dedi.

