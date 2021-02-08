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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek: Çarşamba günü güzellikler duyuracağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti'nin il kongrelerinde, çarşamba günü ulusa sesleniş konuşması yapacağını duyurdu. Erdoğan, "İzlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. İnşallah size birçok güzellikleri takdim edeceğim" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü ulusa sesleniş konuşması yapacağını söyledi.

"Birçok güzellikleri takdim edeceğim"

Yeni müjdeler vereceğini ifade eden Erdoğan, "Şimdi buradan sesleniyorum. Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Görüntülü bir millete seslenişim olacak. İnşallah size birçok güzellikleri takdim edeceğim" dedi.

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