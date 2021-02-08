Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parçalanan kendileri oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Temizlik, mesafe ve maske kurallarına riayet ederek yürüttüğümüz kongrelerimiz büyük bir coşkuyla gerçekleşiyor. Ülkemize ve milletimize hizmet heyecanımızı yenilediğimiz kongrelerimizi, demokrasi şölenlerine çeviren kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Bizim siyasetimizin temelinde elbette asırlardır elden ele aktarılarak bugünlere ulaşan bir büyük dava vardır. Milletimize hizmetkarlığımızı, ülkemizi daha çok güçlendirerek refahı daha çok artırarak gösteriyoruz.

AK Parti kadroları gece gündüz çalışmıştır. Hiçbir sıfat, hiçbir konum manevi huzurdan daha büyük değildir, olamaz.

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Partimizin tüm kademelerinde gerek vazifelerine devam eden gerekse yeni görev üstlenen kardeşlerimizden bu anlayışla çok daha verimli çalışmalar bekliyoruz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılıyor. https://t.co/oR7oZLeY3P — Yeni Şafak (@yenisafak) February 8, 2021

"2023 SEÇİMLERİ ÇOK ÖNEMLİ"

Ülkemizin tarihi bir atılımın içinden geçtiği şu dönemde milletimizle olan gönül bağımızı güçlendirerek yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştıracağız. Bunun için 2023 seçimleri çok önemlidir. O zamana kadar gönlünü kazanmadık vatandaşımız bırakmamanızı istiyorum.

Kalbini Türkiye düşmanlarına kiralamış kesimler, buldukları her fırsatta Türkiye'ye saldırıyor. Bunların hiç birine boyun eğmedik eğmeyeceğiz.

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Çocuklarımıza 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmak için daha çok çalışmamız, daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Bu süreçte rabiamıza daha sıkı sahip çıkmak zorundayız.

'İman varsa imkan da vardır' diyerek her türlü zorluğa, yokluğa, imkansızlığa rağmen yolumuzdan geri dönmedik.

"CHP PARÇALANIYOR"

Biz ne yapıyorsak karşı çıkmayı muhalefet zannedenlere milletimiz itibar etmiyor.

Denizin dibinde sondajlama çalışmalarımız devam ediyor. Muhalefetin hayalleri bile yetmez.

Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü sergilemedi. İşte bakın parçalanıyorlar. Karşımıza sadece koca bir boşluk çıkıyor.

Hiçbir yol aşılamayacak kadar yüksekten geçmez. CHP'nin tek işi terazisinin kefelerine yerleştirdiği, kurduğu kirli ittifakın bozulmasına engel olmak. Partilerini tek adamcağız siyasetine mahkum ettiler.

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"ÇARŞAMBA GÜNÜ BİRÇOK GÜZELLİĞİ SİZLERE DUYURACAĞIM"

Çarşamba günü 'Millete Sesleniş'im olacak. O zaman birçok güzellikleri sizlere takdim edeceğim.



