Gündem Kılıçdaroğlunun sözleri Erdoğanı gülme krizine soktu
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun sözleri Erdoğan'ı gülme krizine soktu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP belediyeciliğini eleştirdi ve salonda İzmir'in durumunu anlatan bir video izletti. Kılıçdaroğlu'nun, 'Türkiye nasıl yönetilir öğrenmek istiyorsan, geleceksin İzmir'e, geleceksin Aydın'a, Muğla'ya göreceksin bakacaksın ana kentler nasıl yönetiliyormuş. Nasıl yönetiyorsak Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz.' dediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan kendini gülmekten alamaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Erdoğan'ı gülme krizine soktu.
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Erdoğan'ı gülme krizine soktu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP belediyeciliğini eleştirdi ve salonda İzmir'in durumunu anlatan bir video izletti.

CHP belediyeciliğinin anlatıldığı videoda Kılıçdaroğlu'nun sözleri, Erdoğan'ı gülme krizine soktu
OYNAT 05:06
CHP belediyeciliğinin anlatıldığı videoda Kılıçdaroğlu'nun sözleri, Erdoğan'ı gülme krizine soktu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP belediyeciliğini eleştirdi ve salonda İzmir'in durumunu anlatan bir video izletti.

Görüntülerde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, 'Türkiye nasıl yönetilir öğrenmek istiyorsan, geleceksin İzmir'e, geleceksin Aydın'a, Muğla'ya göreceksin bakacaksın ana kentler nasıl yönetiliyormuş. Nasıl yönetiyorsak Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz.' dediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan kendini gülmekten alamaması ise dikkatlerden kaçmadı.

GÜLMEKTEN KENDİNİ ALAMADI

Görüntülerde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, 'Türkiye nasıl yönetilir öğrenmek istiyorsan, geleceksin İzmir'e, geleceksin Aydın'a, Muğla'ya göreceksin bakacaksın ana kentler nasıl yönetiliyormuş. Nasıl yönetiyorsak Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz.' dediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan kendini gülmekten alamaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 yıldır ne yaptı' diyen Kılıçdaroğlu'na: Gittiği hastaneden torununu gönderdiği okula kadar hepsinin altında AK Parti'nin imzası var
OYNAT 01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 yıldır ne yaptı' diyen Kılıçdaroğlu'na: Gittiği hastaneden torununu gönderdiği okula kadar hepsinin altında AK Parti'nin imzası var
AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Bize 19 yılda millete ne yaptığımızı soruyor. Şöyle kafasını kaldırıp bir etrafına baksa yürüdüğü yoldan musluğundan akan suya, oturduğu binadan kullandığı internete, gittiği hastaneden torununu gönderdiği okula kadar hepsinin altında AK Partinin imzasını görecek' dedi.


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