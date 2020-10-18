Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

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Eskişehir için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden Eskişehir için uyarı yapıldı. Son hava durumu tahminlerine göre, Eskişehir çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.