Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağdadi'nin ölümüne ilişkin açıklama yaptı: Türkiye bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağdadi'nin ölümüne ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın paylaşımında, "DEAŞ elebaşının öldürülmesi terörizmle ortak mücadelemizde bir dönüm noktası teşkil etmektedir. DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en ağır bedeli ödeyen Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor. İttifak ruhu çerçevesinde terörizme karşı kararlı bir mücadelenin tüm insanlığa barış getireceğine eminim" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi 27 Ekim 2019, 18:59 Son Güncelleme: 27 Ekim 2019, 20:42 AA