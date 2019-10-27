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POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun: Güçlerimizi birleştirmenin ve tüm terör örgütlerini yenilgiye uğratmanın zamanı gelmiştir

İletişim Başkanı Altun, ABD'nin DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürülmesi için düzenlediği operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, "Teröristlerin önüne set çeken Türkiye, bundan sonra da terörün her türlüsüyle mücadele etmek için ABD ve diğer ülkelerle yakın işbirliğini sürdürecektir. Güçlerimizi birleştirmenin ve bölgemizde faaliyet gösteren tüm terör örgütlerini yenilgiye uğratmanın zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD tarafından DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye yönelik düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Konuya ilişkin İletişim Başkanı Altun’un Reuters haber ajansına yaptığı açıklama şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti olarak NATO müttefikimiz ABD’nin eli kanlı bir teröristi adalete teslim etme çabalarına destek olmaktan memnuniyet duyduk.

  • DEAŞ Karşıtı Küresel Koalisyon’un bir üyesi olarak dost ve müttefiklerimizle birlikte teröristleri yenilgiye uğratmak için çok çalıştık. Terörle mücadelemiz sırasında babalarımızı, annelerimizi ve evlatlarımızı şehit verdik.

Bugün Ebu Bekir el Bağdadi’nin sivil kurbanlarının yanı sıra, dünyanın DEAŞ teröründen korumak için hayatlarını feda eden kahraman askerlerimizi minnetle anıyoruz.

Teröristlerin önüne set çeken Türkiye, bundan sonra da terörün her türlüsüyle mücadele etmek için ABD ve diğer ülkelerle yakın işbirliğini sürdürecektir.

Güçlerimizi birleştirmenin ve bölgemizde faaliyet gösteren tüm terör örgütlerini yenilgiye uğratmanın zamanı gelmiştir.

ABD Başkanı Trump: DEAŞ lideri Bağdadi ölü ele geçirildi
DÜNYA
ABD Başkanı Trump: DEAŞ lideri Bağdadi ölü ele geçirildi

"Bir korkak gibi öldü, kaçarak ve ağlayarak"

Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin dün gece Suriye'de yaptığı operasyonda Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini belirterek, "Ebubekir el-Bağdadi öldü. Bir korkak gibi öldü, kaçarak ve ağlayarak." ifadesini kullandı.

Bağdadi'nin operasyon esnasında bir tünele girdiğini ve Amerikan K9'larının onu takip ettiğini aktaran Trump, "Bağdadi kendisini üzerindeki patlayıcılı yelekle patlattı. DNA sonuçları ölen kişinin o olduğunu teyit etti." açıklamasında bulundu.

Bağdadi'nin son birkaç haftadır radarlarında olduğunu vurgulayan Trump, operasyonda Türkiye, Rusya, Suriye ve Irak ile koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere teşekkür etti.

ABD DEAŞ Lideri Bağdadi'yi hedef aldı: DEAŞ'ın uyuyan hücreleri ve teröristleri şimdi ne yapacak?
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