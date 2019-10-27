ABD Başkanı Trump: DEAŞ lideri Bağdadi ölü ele geçirildi

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri

Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürülmesi hakkında açıklama yaptı.

Ağlayarak ve çığlık atarak öldü

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun ayrıntılarını paylaşan Trump şu ifadeleri kullandı:

"ABD operasyon kuvvetleri Suriye görevlerini muhteşem şekilde sonuçlandırdı. Amerikan askeri harikaydı. Operasyonda Bağdadi'nin büyük sayıdaki savaşı ve yanındakiler hayatını kaybetti. Çıkışı olmayan bir tünele gitti ağlayarak ve çığlık atarak öldü. Yanındaki çocukları tünele ve ölüme götürmüştü. Köpeklerimiz onun peşinden koşarken kendi intihar yeleğini çekti"

Onun halifeliği yüzde yüz yok ettik. Bu diğer terör örgütleri için de geçerli. Onlar da aynı şekilde hedefimizdeler. Bağdadi ve onun için uğraşanlar kaybetti. Bazıları çok korkmuş köpekçiklerdi bazıları vahşilerdi. Çok fazla insan öldürdüler. Masum Amerikalıları öldürmeleri vahşice ve alçakçaydı. Ürdünlü pilotun bu harika adamı öldürdüler. Hristiyanları Libya ve Mısır'da öldürdüler ve katlettiler. Yezidileri toplu katliamdan geçirdiler. Bunlar DEAŞ'ın büyük bir terör örgütü olduğunu ortaya koymuştur. İnfazlar tüm dünyanın görmesi için açık açık yayınlandı. Bağdadi hasta ruhlu bir insandı ve artık o yok. Vahşi biriydi ve vahşi bir şekilde kaçan ve ağlayan bir korkak olarak öldü."

Türkiye'ye teşekkür etti

ABD'nin kusursuz bir operasyon gerçekleştirdiğii söyleyen Trump Türkiye'ye teşekkür etti: "Operasyon bazı ülkelerin yardımıyla gerçekleştirildi Rusya, Suriye , Türkiye ve Irak'a teşekkür etmek istiyorum. Suriyeli Kürtlere teşekkür etmek istiyorum. İstihbarat profesyonellerine teşekkür ederim. Dünyanın her yerinde nereye giderseniz gidin. ABD'de çalışan devlet görevlilerine teşekkür ediyorum. Dün gece ABD ve dünya için harika bir geceydi. Vahşi bir katil, şiddet ve ızdıraba yol açan bir vahşi öldürüldü. Bir köpek gibi bir korkak gibi öldürürdü. Dünya artık çok güvenli bir yer.

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İki üç operasyon iptal edildi. Çünkü gideceği yerden vazgeçti. Tüneller olduğunu biliyorduk bir tanesinin çıkmaz olduğunu biliyorduk. Buradaki çalışma gerçekten çok büyüktü. Sekiz helikopter olarak girdi. Askerler duvarları patlatarak içeri girdiler bunu izleme fırsatı buldum Başkan yardımcısı Pence ile birlikte. Film izler gibi mükemmeldi. Sadede oradaki teknoloji bile harikaydı. Tabii ki oradaki tehlikelerden bir tanesi çok tehlikeli bölgelerde uçtuk.Hava sahasını açtılar Rusya'nın kontrolündeki hava sahasında uçtuk. Rusya ve Irak harikaydı harika bir işbirliği ne yaptığımız asla bilmiyorlardı. DEAŞ'lılar Rusya ve diğer ülkeler tarafında bizim kadar nefret ediliyorlar

Bilgi desteği verdiler

Operasyonun farklı ülkelerden yapılan istihbarat destekleriyle sürdüğünü söyleyen Trump "Bize askeri bir destek vermediler ancak bize bilgi verdiler. Türkiye bizim oraya gireceğimizi biliyorlardı onlar da harikaydı bize hiç sorun çıkarmadılar." ifadelerini kullandı.

3 yıldır onu arıyorduk

Göreve geldiği ilk günden bu yana Bağdadi'yi sorduğunu söyleyen Trump "3 yıldır onu arıyordum. bir ay öncesinde olumu tepki aldım ve bu konuda istihbarat çalışmaları başladı. Önce onların gözlemlenmesi vardı. Sonra her şey iyiye gitmeye başladı ekimizde parlak ve zeki insanlar var. Bir kaç hafta çok iyi gözlem altındaydı. Orada olduğunu biliyorduk ve yüzde yüz emin olmanız mümkün değil daha sonra teyit aldık ve oraya girdiğimizle büyük bir ateş gücüyle karşılaştılar. Adamların birçoğu öldü rakamları daha sonra açıklayacağız. Bizden kimse ölmedi." şeklinde açıklama yaptı.

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Trump'ın açıklamasının geri kalan kısmı ise şöyle:

"Suriye ve Türkiye arasında askerlerimiz 200 yıl kadar bulundurmak istemiyoruz. petrolleri bazı sebeplerden olayı güvene alıyoruz birinci olarak DEAŞ bu petrolden zenginlik elde etti. Ortadoğu'da 8 trilyon dolar harcadık Suriye ve Türkiye kendi kararlarını kendileri vermeleri. Türkiye ile anlaşmak kolay oldu. Türkiye de oradan inanılmaz ölümlerle karşılaşıyor Türkiye binlerce kişiyi kaybetti ve o bölgenin güvenli bölge olmasını istiyordu. Biz orada olmak istiyoruz Rusya ve Çin bizim orada olmamızı istiyorlardı çünkü biz ordumuzu Ortadoğu'da çürütürken onlar ordularını güçlendiriyordu.

Oradaki petrol tesislerini güvene alıyoruz. Bin yıldır savaşıyorlar askerlerimizi geri getirmek istiyorum ama petrolü de güvene almamız gerekiyor.

3 gündür ne olacağını biliyorduk ve bizden kimse yaralanmadı sadece çok güzel bir köpek yaralandı. Çok fazla ateş açtılar. Duvarları patlatıp içeri girdiklerini düşünürseniz bombalar patladığında içerideki herkes şaşkına dönmüştü. Bunlar bizim en iyi ekibimizdi. Bağdadi'nin adamlar öldürülmüştü. Tünelde çocuklarından 3 tanesi öldürüldü ve patlamanın etkisiyle tünel çöktü.

Saat 5'te operasyon odasına girdim. Toplandık gün boyu temas halindeydik. Saldırı da kısa süre sonra başladı havalandılar. Burada en endişelendiren kısmı , çok büüyk bir ateş gücü üzerinden geçmemiz gerekiyordu orada çok büyük bir Rusya ve Suriye ve Türkiye varlığı var. Orası çok tehlikeliydi.

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Bu insanların dehası da işte budur. İstediklerinden fazlasını getirdiler. Ve bunun Bağdadi olduğunu düşündüler. Bunun Bağdadi olduğunu kabul ettiler. Cesedine ulaşmak için tüneli kaldırmak zorunda kaldılar. İntihar yeleği infilak ettiği için çok bir parça kalmamıştı. 15 dakika içinde öldürülmesinden sonra teyit gerçekleşti. Orada 2 kadın vardı. İki eşi de intihar yeleği giyiyorlardı. Ancak ölmüşlerdi ancak yelekleri patlamamıştı.

Hedefimizde artık onlar var yerine kimin geçeceğini düşündüğümüz kişiler vardı. Bu terörist bir ülke ve halifelik yaratmaya çalıştı bunu tekrar yapmaya çalışıyordu. Ve vahşice öldü. Adamlarından çoğu öldü ancak canlı ele geçirdiğimiz kişiler oldu. 11 çocuğu güvendiğimiz kişiye bıraktır. Çoğunlukla öldürüldüler.

En üst düzeyde gerçekleştirildi. Operasyonda sadece ABD askerleri vardı. Ancak iyi bir işbirliği yaptık.

Kendi istihbaratımız kendimiz topladık. Kendi istihbaratımızı kendimiz topladığımızda başarıya ulaştık. Vaktimizi boşa harcamazsak iyi işler yaparız. Rusya ve Türkiye'yi takdir ediyorum.

Oraya giderken tehlikeli olacağını bilmiyorsunuz yol çok tehlikeliydi ama harika bir işbirliğimiz vardı.

Komandoların yüzlerinin görülmesini istemezler reklam için değil ülkeleri için çalışıyorlar. Fiziksel ve mental güçleri hepsi harika insanlar.

Bağdadi ağlayıp çığlık atıyordu. Korkudan aklını kaybetmişti. Bu insanları neler yaptıklarını düşünün. turuncu tulumları kaç kez gördünüz onların kafasını kestiler esir alınan Ürdünlü pilotu diri diri yaktılar. Böylesine bir şey daha önce görülmemişti. Umarım böyle bir şeyi asla bir daha görmeyiz. Başka insanlar ortaya çıkacaktır. Bu en kötüsüydü. Aradık ve onu tünelde bulduk işte oradaydı.

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Orada asker bulundurmaya gerek yok orada petrolü güvene alacağım orada çok büyük para var. Başkan Bush Irak'a girdi. Bu konuda çok büyük 6. hissim vardı bu çok yanlıştı dedim haklı olduğum ortaya çıktı. Irak'ta kitle imha silahı yoktu. Irak'ın petrol ihracatında haksızlık yaptığını gördük orada binlerce asker kaybettik milyonlarca dolar kaybettik.

3 yıldır buradayım ve bu duruma bakıyorum. Ben Bağdadi'yi istiyordum. Ben on istiyorum aslında Hamza bin Ladin'i de istiyorum dedim. Yazdığım kitapta 11 Eylülden önce Usame bin Ladin diye biri var dedim. Kitabımda öldürülmesi gerektiğini söylemiştim. Adını bile duymadan önce onun öldürülmesi gerektiğini söyledim.

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