Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilyalı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmenin detaylarını ise İletişim Başkanlığı paylaştı. Görüşmede Türkiye ve Azerbaycan ikili ilişkileri, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan ile olan barış sürecinde ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na ev sahipliği yapacak olması nedeniyle Türkiye'nin Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini de belirtti.