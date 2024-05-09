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Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilyalı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; Gazze, Türkiye ve Brezilya ikili ilişkileri ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.

15:47 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:01 - 9/05/2024 Perşembe
DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabında görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Görüşmede, Türkiye ve Brezilya ikili ilişkileri ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'nın İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı vahşet karşısında izlediği tutumun takdire şayan olduğunu, kalıcı ateşkesin tesisi ile bölgeye insani yardımların ulaştırılması konusunda çabaların artırılması gerektiğini belirtti.


Hamas'ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail'in saldırılarını ve katliamlarını artırarak sürdürdüğünü ortaya koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu noktada Filistin Devleti'nin tanınması ile ilgili girişimlerin desteklenmesinin önemli olduğunu ifade etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşı da yakından takip ettiğini, taraflara müzakereye dönerek hak ve hukuk temelinde adil bir barışın tesisine dair çalışmayı teklin ettiğini belirtti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, da Silva'ya, Brezilya'daki şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve toprak kaymalarında meydana gelen can kayıplarından dolayı üzüntüsünü ve taziye dileklerini iletti ve Türkiye'nin Brezilya halkının yanında olduğunu ifade etti.



İletişim Başkanlığı duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Başbakanı Asadov'un görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmenin detaylarını ise İletişim Başkanlığı paylaştı. Görüşmede Türkiye ve Azerbaycan ikili ilişkileri, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan ile olan barış sürecinde ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na ev sahipliği yapacak olması nedeniyle Türkiye'nin Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini de belirtti.


#Recep Tayyip Erdoğan
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#Luiz Inacio Lula da Silva
#Gazze
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