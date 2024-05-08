İletişim Başkanlığı duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Başbakanı Asadov'un görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'u kabul etti.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.

Erdoğan ile Asadov'un görüşmesine ilişkin detaylar daha sonra İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Resmi X hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan İletişim Başkanlığı, Türkiye ve Azerbaycan ikili ilişkilerinin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerinin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ve bölgedeki son durum ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in savaşı bölgeye yayma gayretinde olduğunu belirterek, Gazze’deki sivillere insani yardım ulaştırılması için Türk Devletleri Teşkilatı’nın daha kapsamlı iş birliği yapabileceğini söyledi.

Öte yandan Erdoğan, Ermenistan ile olan barış sürecinde ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na ev sahipliği yapacak olması nedeniyle Türkiye'nin Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini de belirtti.

Görüşmenin detayları belli oldu

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Görüşmede Türkiye ve Azerbaycan ikili ilişkileri, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

"Bölge özlediği istikrara bir an önce kavuşmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Azerbaycan’ın Ermenistan ile barış sürecinde kat edilen mesafenin memnuniyet verici olduğunu, 10 Mayıs’ta Almatı’da yapılacak görüşmeden de olumlu sonuç beklediğini, barış anlaşmasının bir an önce imzalanıp bölgenin özlediği istikrara kavuşması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışarıdan tek taraflı ve ön yargılı müdahalelerin bölgeyi jeopolitik çekişme alanına çevirmemesi için Türkiye ile Azerbaycan’ın yakın iş birliğine devam edeceğini, Türkiye’nin Can Azerbaycan’a desteğinin her alanda süreceğini ifade etti.

"Türk Devletleri Teşkilatı Gazze için daha kapsamlı iş birliği yapacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan; İsrail’in savaşı bölgeye yayma gayretinde olduğunu, Hamas’ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail’in saldırılara devam ettiğini, Gazze’deki sivillere insani yardım ulaştırılması için Türk Devletleri Teşkilatı’nın daha kapsamlı iş birliği yapabileceğini söyledi.

"Türkiye her türlü desteğe hazır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ı gelecek yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na ev sahipliği yapacak olması nedeniyle tebrik etti ve hazırlıklar konusunda Türkiye’nin her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti."





Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.



Görüşmede Türkiye ve Azerbaycan ikili ilişkileri, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve… pic.twitter.com/CkN4kVtz5c — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) May 8, 2024







