Külliye'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Jacek Siewiera ve İon Oprişor'u kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dikkat çeken bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Jacek Siewiera ve Romanya Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Danışmanı İon Oprişor'u kabul etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Görüşmede ülkeler arasındaki iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi, Ukrayna-Rusya ve İsrail-Filistin gerilimlerinde gelinen son aşama ele alındı.

"Rusya'nın dahil edilmediği girişimlerin başarı şansı zayıf"

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye’nin Ukrayna’ya yönelik yaklaşımının Polonya ve Romanya ile uyumlu olduğunu, Ukrayna-Rusya savaşında aradan geçen zamana rağmen barışın tesisi konusunda ilerleme sağlanamadığını, her iki tarafa onurlu çıkış yolu sunacak bir kapının açılması gerektiğini, Rusya’nın dahil edilmediği tek taraflı barış girişimlerinin başarı şansının zayıf olduğunu belirtti.

"Ukrayna için savunulan ilke ve kurallar Gazze için de geçerli olmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki İsrail’in Filistin’e yönelik uyguladığı soykırımın bilançosunun ağır olduğunu, yaşananların güvenlik sınavı olduğu kadar bir insanlık imtihanı anlamına geldiğini, Hamas’ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail’in katliamın dozunu artırdığını, Ukrayna için savunulan ilke ve kuralların Gazze için de geçerli olması gerektiğini ifade etti.

NATO’nun Washington zirvesinden Türkiye’nin beklentileri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan; bunların NATO içinde dayanışmanın eksiksiz sağlanması, müttefiklerin özellikle savunma yatırımı ve ticaretinde birbirlerine kısıtlama uygulamaması, NATO-Avrupa Birliği iş birliği bağlamında Türkiye’yi dışlama çabalarından vazgeçilmesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Polonya Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Jacek Siewiera ile Romanya Cumhurbaşkanı Millî Güvenlik Danışmanı İon Oprişor'u kabul etti. pic.twitter.com/PLiyf1ubKF — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) May 8, 2024







