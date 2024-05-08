|
Gündem

Külliye'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Jacek Siewiera ve İon Oprişor'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Jacek Siewiera ve Romanya Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Danışmanı İon Oprişor'u kabul etti. Görüşmede ülkeler arasındaki iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi, Ukrayna-Rusya ve İsrail-Filistin gerilimlerinde gelinen son aşama ele alındı.

Semih Bozkuş
19:09 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 20:18 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dikkat çeken bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Jacek Siewiera ve Romanya Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Danışmanı İon Oprişor'u kabul etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Görüşmede ülkeler arasındaki iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi, Ukrayna-Rusya ve İsrail-Filistin gerilimlerinde gelinen son aşama ele alındı.

"Rusya'nın dahil edilmediği girişimlerin başarı şansı zayıf"

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye’nin Ukrayna’ya yönelik yaklaşımının Polonya ve Romanya ile uyumlu olduğunu, Ukrayna-Rusya savaşında aradan geçen zamana rağmen barışın tesisi konusunda ilerleme sağlanamadığını, her iki tarafa onurlu çıkış yolu sunacak bir kapının açılması gerektiğini, Rusya’nın dahil edilmediği tek taraflı barış girişimlerinin başarı şansının zayıf olduğunu belirtti.

"Ukrayna için savunulan ilke ve kurallar Gazze için de geçerli olmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki İsrail’in Filistin’e yönelik uyguladığı soykırımın bilançosunun ağır olduğunu, yaşananların güvenlik sınavı olduğu kadar bir insanlık imtihanı anlamına geldiğini, Hamas’ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail’in katliamın dozunu artırdığını, Ukrayna için savunulan ilke ve kuralların Gazze için de geçerli olması gerektiğini ifade etti.

NATO’nun Washington zirvesinden Türkiye’nin beklentileri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan; bunların NATO içinde dayanışmanın eksiksiz sağlanması, müttefiklerin özellikle savunma yatırımı ve ticaretinde birbirlerine kısıtlama uygulamaması, NATO-Avrupa Birliği iş birliği bağlamında Türkiye’yi dışlama çabalarından vazgeçilmesi olduğunu belirtti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
#Kabul
5 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 9 Mayıs yarınki hava durumu tahminleri