Cumhurbaşkanı Erdoğan en kısa zamanda diyerek duyurdu: Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz

Canlı yayın ile tören alanına bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına Kahramanmaraş’taki Düzbağı İçme Suyu İsale Hattı ve Gaziantep Doğanpınar Barajı’nın bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, ilk müjdeyi koronavirüs salgın hızıyla ilgili verdi.

Erdoğan, koronavirüsün salgın hızının kesildiğini açıklayan Erdoğan, "Koronavirüs salgının dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan taviz veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz tedbirlerle salgının artış hızını kestik. İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının da hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız. Bunun için 83 milyon hep birlikte ‘tamam’ diye temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı bir şekilde uyması gerekiyor" dedi.

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Salgın döneminde 45 milyar TL’lik destek verildiğini de hatırlatan Erdoğan, "Milletimizin hiçbir ferdini salgın döneminde sahipsiz bırakmadık. Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her türlü tedbiri aldık, her desteği sağladık. Sosyal koruma Kalkanı kapsamında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği ve hane bazlı sosyal destek programı başlığı altında 45 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak, milletimizin emrine sunduk. Böylece hiçbir vatandaşımızın işsiz ve aşsız kalmamasını temin etmeye çalıştık. Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık" ifadelerini kullandı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde konuşuyorhttps://t.co/ByTYkmKQPb REKLAM December 12, 2020

Kiracılara müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiralarla ilgili düzenleme yapılacağını ve bu düzenlemelerin ise kısa zamanda açıklanacağını müjdeleyen Erdoğan, "Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda vesaire düzenlemeye gidiyoruz. Onları da kısa zamanda hazine ve maliye bakanlığı olarak, büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız.

Sanayicimiz, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin, esnafımızın, finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik pek çok destek programını hayata geçirdik. Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini hamdolsun, herhangi bir yıkıma ve kitlesel sefalete meydan vermeden bugüne kadar getirdik" şeklinde konuştu.

OYNAT 00:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu ülkede her rekabeti her kavgayı her çekişmeyi belki bir şekilde izah etmek mümkündür ama yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir.' dedi.

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Aşı ihtiyacı için bağlantılar büyük ölçüde tamamlandı

Erdoğan, yerli aşı çıkana kadar süreçte ihtiyaç duyulacak aşı için gerekli bağlantıların büyük ölçüde tamamlandığını anlatan Erdoğan, "Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibariyle inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutla bakıyoruz. Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşının bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren her şey, salgın gerçeği çerçevesinde olabilecek en iyi seviyeye getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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"Yeni dünya düzeninde ilk 10’a girmeyi hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dünya düzeninde Türkiye’yi ilk 10’a sokacak yatırım ve reform hazırlıklarına hız verdiklerini de kaydederek, "Çıkış yolunun yatırım, üretim, ihracat, istihdam olduğu inancıyla, ülkemizi yeniden cazibe merkezi yapacak reformların hazırlıkları içerisindeyiz. Hukuki ve idari reformlarla, ülkemizi yeniden yapılanan küresel , siyasi ve ekonomik düzende ilk 10’a sokmayı hedefliyoruz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, sıkı sıkı sahip çıkarak, ülkemize yönelik tüm iç ve dış tehditleri boşa çıkartarak, demokrasimizi ve ekonomizi güçlendirerek, inşallah hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştu.

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