Cumhurbaşkanı Erdoğan en kısa zamanda diyerek duyurdu: Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu ülkede her rekabeti her kavgayı her çekişmeyi belki bir şekilde izah etmek mümkündür ama yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir.' dedi.