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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Türkmenistanın daimi tarafsızlığının 25 yıldönümü mesajı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığının 25. yıldönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkmenistan'ın Afganistan'da kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesine ve Asya'nın kalbi İstanbul sürecine dair katkılarından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkmenistan'ın hem Orta Asya ülkeleri arasındaki işbirliğine hem de Orta Asya ülkelerinin bölge dışı devlet ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü diyalog süreçlerine aktif katılımını takdir ile izliyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığının 25. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen konferansa video mesaj gönderdi. Erdoğan gönderdiği mesajda, "Türkiye, Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olmasının yanı sıra daimi tarafsızlığının tanınmasını sağlayan 1995 ve 2015 yıllarındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarını da desteklemiştir. Türkmenistan'ın tarafsızlık politikası çerçevesinde uluslararası barış, güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi yönelik olarak Birlemiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu alandaki verimli iş birliğimizi sürdürmeye kararlıyız. Daimi tarafsızlık statüsü temelinde sürdürülen dış politikanın bölgesel sonuçları da somut bir biçimde görülüyor.

  • Türkmenistan'ın Afganistan'da kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesine ve Asya'nın kalbi İstanbul sürecine dair katkılarından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkmenistan'ın hem Orta Asya ülkeleri arasındaki işbirliğine hem de Orta Asya ülkelerinin bölge dışı devlet ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü diyalog süreçlerine aktif katılımını takdir ile izliyoruz.

"Türkmenistan'ın Türk Konseyine en kısa zamanda dahil olmasını temenni ediyorum"

Bu vesileyle Türkmenistan'ın Türk Konseyine en kısa zamanda dahil olmasını temenni ettiğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Türkmenistan'ın Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ulaştırma, enerji, sanayi, ticaret, sağlık ve çevre konularında attığı örnek adımlar sadece Türkmenistan'ın değil bölgenin geleceğine de ışık tutuyor. Koronavirüs salgınından kaynaklanan meydan okumalar Türkmenistan'ın girişimlerini daha da anlamlı hale getirmektedir" dedi.

"Türk şirketleri Türkmenistan'ın kalkınma hamlesine katkı sağlıyor"

Erdoğan, "Türkiye ile Türkmenistan arasındaki kardeşçe ilişkiler uzun ve köklü bir geçmişe sahiptir. Karşılıklı saygı, işbirliği ve ortak çıkarlar üzerine kurulu bu ilişkiler siyasi, ticari ve ekonomik, eğitim, kültürel ve sosyal alanlarda gelişerek sürdürülmüştür. Bu yoğun işbirliğinin hukuki zeminini oluşturan yüzden fazla anlaşma imzalanmıştır. Salgının beraberinde getirdiği ekonomik zorluklara rağmen 2020 yılının ilk 9 ayında ikili ticaret hacmimiz geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 oranında artmıştır.

  • Türk şirketleri değerli kardeşim Sayın Berdimuhammedov'un dirayetli liderliğinde yürütülen Türkmenistan'ın kalkınma hamlesine katkı sağlıyor. Sahip olduğumuz ortak kültür, tarih ve dil mirası üzerine kurulu işbirliğimiz ilişkilerimizin önemli bir boyutunu teşkil ediyor. 1992 yılından bu yana Türkmenistan'ın değerli desteği sayesinde Aşkabat'ta faaliyet gösteren ortak Türk-Türkmenistan okulu, kültür ve eğitim alanındaki işbirliğimizin en müstesna örneklerinden biridir.

"Türkmenistan'la işbirliğimiz sürecek"

Bu şekilde Türk ve Türkmen haklarının kardeşliği pekişmekte, ortak değerler ve geleneklerin gelecek nesillere aktarılması temin edilmektedir. Salgının hafiflemesiyle beraber Türkmenistan'la mevcut işbirliği mekanizmaları çerçevesinde toplantıları yeniden ve hızlı bir şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bu vesileyle ikili ilişkilerimizin güçlenerek derinleşmesine destek veren Sayın Devlet Başkanı Berdimuhammedov'a huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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