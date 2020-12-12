Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yabancı yatırımları eleştiren CHP'ye sert tepki: Yatırımları sırtına yükleyip götürecek mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Manisa - Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni’nde konuştu. Türkiye'ye yatırım yapan yabancı sermayeyi eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi'ni sert dille eleştiren Erdoğan, "Yatırımları sırtına yükleyip götürecek mi?
CHP'nin geçmişinden bugüne kadar bütün işi hep engellemek olmuştur. Hiçbir zaman teşvik olmamıştır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Manisa-Akhisar Çevre Yolu'nun bugün itibariyle hizmete açıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan Türkiye'ye gelen yatırımları eleştirenlere yönelik sert ifadeler kullandı.
Katar'dan gelen yatırımları eleştirenlere yüklendi
Ülke ekonomisine fayda sağlayacak her yatırımcının, dinine, diline, ırkına, milletine bakılmaksızın kabul görmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye yatırım gelmesini engelleyen anlayışı nedeniyle CHP'ye yüklendi. "Ekonomiye fayda sağlayacak yatırımlar Avrupa'dan gelince iyi ama Katar'dan gelince kötü diyorlar" ifadelerini kullanan Erdoğan, bu anlayışın ülkemizi hedeflerinden koparamayacağını da sözlerine ekledi.
Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde: "Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır. CHP'nin geçmişinden bugüne kadar bütün işi hep engellemek olmuştur. Hiçbir zaman teşvik olmamıştır."
"Türkiye'ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadele edeceğiz"
Türkiye'nin hedeflerinden kopmayacağını belirten Erdoğan,"Uluslararası yatırımcılara adeta savaş açanlar, bunu ülkenin ve milletin çıkarlarını koruma kılıfıyla gizlemeye çalışıyorlar. Ülkemizi hedeflerinden koparmayı başaramadılar. Elbette sıkıntı çektik, çekiyoruz. Elbette kayıplarımız oldu, oluyor ama hamdolsun hala istiklalimizi ve istikbalimizi koruyacak güce, dirayete, kararlılığa sahibiz. Bizi en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye'ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadeledir." İfadelerini kullandı.