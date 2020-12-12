Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yabancı yatırımları eleştiren CHP'ye sert tepki: Yatırımları sırtına yükleyip götürecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tank Paleti Fabrikası işletme devrini tane tane anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İlk Milli Helikopter Motorumuz TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Yaptığı konuşmada tank paleti fabrikasının özelleştirme konusuna da değinen Erdoğan, 'Arifiye'deki fabrika; arazisi, binası, makineleri dahil her şeyi ile bedeli 250 milyon doları ancak bulan tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen hem ömründe fabrika görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyordur. Neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftira ile karşı karşıyayız. Yapılan işin adı satış değildir, özelleştirme de değildir. Yapılan işin adı işletme devridir. Mülkiyeti bakanlığımızda kalmak üzere bir Türk şirketi olan BMC'ye 25 yıllığına işletme devri yapılan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. ' ifadelerini kullandı.