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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yabancı yatırımları eleştiren CHP'ye sert tepki: Yatırımları sırtına yükleyip götürecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Manisa - Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni’nde konuştu. Türkiye'ye yatırım yapan yabancı sermayeyi eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi'ni sert dille eleştiren Erdoğan, "Yatırımları sırtına yükleyip götürecek mi? CHP'nin geçmişinden bugüne kadar bütün işi hep engellemek olmuştur. Hiçbir zaman teşvik olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Manisa-Akhisar Çevre Yolu'nun bugün itibariyle hizmete açıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan Türkiye'ye gelen yatırımları eleştirenlere yönelik sert ifadeler kullandı.

Katar'dan gelen yatırımları eleştirenlere yüklendi

Ülke ekonomisine fayda sağlayacak her yatırımcının, dinine, diline, ırkına, milletine bakılmaksızın kabul görmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye yatırım gelmesini engelleyen anlayışı nedeniyle CHP'ye yüklendi. "Ekonomiye fayda sağlayacak yatırımlar Avrupa'dan gelince iyi ama Katar'dan gelince kötü diyorlar" ifadelerini kullanan Erdoğan, bu anlayışın ülkemizi hedeflerinden koparamayacağını da sözlerine ekledi.

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  • Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde: "Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır. CHP'nin geçmişinden bugüne kadar bütün işi hep engellemek olmuştur. Hiçbir zaman teşvik olmamıştır."

"Türkiye'ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadele edeceğiz"

Türkiye'nin hedeflerinden kopmayacağını belirten Erdoğan,"Uluslararası yatırımcılara adeta savaş açanlar, bunu ülkenin ve milletin çıkarlarını koruma kılıfıyla gizlemeye çalışıyorlar. Ülkemizi hedeflerinden koparmayı başaramadılar. Elbette sıkıntı çektik, çekiyoruz. Elbette kayıplarımız oldu, oluyor ama hamdolsun hala istiklalimizi ve istikbalimizi koruyacak güce, dirayete, kararlılığa sahibiz. Bizi en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye'ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadeledir." İfadelerini kullandı.

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"Tank Palet Fabrikamızın satılması asla söz konusu değildir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi özelliğini de taşıyan; test ve eğitim gemisi Ufuk'un denize iniş töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'CHP Genel Başkanı'nın Sakarya'daki Tank Palet Fabrikamıza dair gündeme getirdiği iddiaların ne milli kaygılarla ne savunma sanayimizle ne de orada çalışan kardeşlerimizle hiçbir ilgisi yoktur. Tank Palet Fabrikamızın satılması yani mülkiyetinin devri asla söz konusu değildir. Fabrika arazisindeki her türlü taşınmazın üretim, bakım ve onarımda kullanılan her türlü teçhizatın mülkiyeti devlete aittir ve öyle kalacaktır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tank Paleti Fabrikası işletme devrini tane tane anlattı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tank Paleti Fabrikası işletme devrini tane tane anlattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İlk Milli Helikopter Motorumuz TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Yaptığı konuşmada tank paleti fabrikasının özelleştirme konusuna da değinen Erdoğan, 'Arifiye'deki fabrika; arazisi, binası, makineleri dahil her şeyi ile bedeli 250 milyon doları ancak bulan tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen hem ömründe fabrika görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyordur. Neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftira ile karşı karşıyayız. Yapılan işin adı satış değildir, özelleştirme de değildir. Yapılan işin adı işletme devridir. Mülkiyeti bakanlığımızda kalmak üzere bir Türk şirketi olan BMC'ye 25 yıllığına işletme devri yapılan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.' ifadelerini kullandı.


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