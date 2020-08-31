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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresunda Bugün bölgeyi hem karadan, hem de havadan inceliyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da: Bugün bölgeyi hem karadan, hem de havadan inceliyor

Giresun’da, sağanak sonucu meydana gelen, 4'ü asker 10 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i asker 5 kişinin kaybolduğu, 361 bina ile alt ve üst yapıda ağır hasarın oluştuğu selin izleri silinirken, yapılan çalışmalarla hayat normale dönmeye başladı. Özellikle selin vurduğu Dereli ilçesi, 1 haftada yürütülen aralıksız çalışmalarla eski halini almaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Giresun'a geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'a geldi.

Giresun'da 22 Ağustos günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü. Kentte selin izlerinin silinmesi için başlatılan yoğun çalışma sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Giresun'a geldi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen sel felaketi bölgesini havadan inceledi. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum brifing verdi.

Erdoğan, vatandaşlarla bir araya gelip sıkıntıları ve taleplerini dinleyecek. Ayrıca, Giresun’daki her belediye başkanı kendi ilçelerindeki son durumla ilgili hazırladığı raporu Erdoğan’a sunacak. Akşam saatlerinde 2020-2021 su ürünleri av sezonu açılışına katılacak olan Erdoğan, vatandaşlara taze balık dağıtımı yaptıktan sonra da balıkçı gemisi ile denize açılacak.

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