İçişleri Bakanı Soylu, selde temizlik çalışmasına katılan kadın astsubay ve fotoğrafı çeken DSİ görevlisi ile buluştu

Teknoloji

SpaceX, Güney Kore'den sonra Arjantin'in uydusunu da uzaya gönderdi

Elon Musk'ın kurduğu SpaceX şirketi birçok ülke ile uzaya uydu gönderme üzerine anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Daha önce Güney Kore'ye ait askeri iletişim uydusunu uzaya gönderen şirket şimdi de Arjantin ile iş birliğine gitti. Arjantin için uzaya gönderilen yer gözlem uydusunu doğal afetleri tespit edecek.