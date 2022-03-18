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ÇANAKKALE

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'u kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'u kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından Erdoğan ve Kim, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış programına katıldı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyumu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Güney Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-Kyum ile köprünün Lapseki şantiyesinde bir araya geldi.

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