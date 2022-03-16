​Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin mülteci düşmanlığını eleştirdi: Bu ülke hep mazlumların sığınağı olacak

Uluslararası İyilik Ödülleri, Taşlıbel Çiçekli Camii din görevlisi Ahmet Aydemir, minberci Ali Önder, New York’un Brooklyn bölgesindeki çalışmaları ile Siraj Wahhaj ve Yusuf İslam’a, Vefa Ödülleri ise Diyarbakır Anneleri ile Vefa Sosyal Destek Grupları’na verildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Uluslararası İyilik Ödülleri” törenine katıldı. Türkiye Diyanet Vakfının yarım asra yakındır yürüttüğü başarılı çalışmalarla Türkiye’de ve mazlum coğrafyalarda kardeşliği büyütmeyi sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hem Türkiye’deki müesseseleri hem de toplam 12 kardeş ülkedeki 27 eğitim kurumuyla geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yetişmesine katkı sağlayan vakfımızı tebrik ediyorum” dedi.

SİYASETÇİ MÜSVEDDELERİNİ GÖRDÜK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Anneleri’nin bu eylemleri sürecinde Türkiye’nin muhalefetiyle, medyasıyla, yazarı, sanatçısı, siyasetçisiyle kimin nerede durduğunu da görme fırsatı bulduğunu anımsatarak şöyle devam etti:

“Terör örgütüne ve siyasi uzantılarına tepki göstermek yerine ahlaksızca devleti suçlayanlar oldu. Diyarbakır’a gidip de ittifak ortaklarından ürktükleri için anaların kapısını çalmaktan korkan, acılarını paylaşmaktan çekinen, hatta bu cesur anneleri tehdit eden siyasetçi müsveddelerini de gördük. Kaldıkları otele davet ettiler, ayaklarına gitmediler, gidemediler.”

ÜLKEMİZ MAZLUMLARIN SIĞINAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Veren elin alan elden üstün olduğunu asla aklımızdan çıkartmadan, tüm mazlumlara, mağdurlara, gariplere kapımızı, gönlümüzü açık tutmayı sürdüreceğiz. Dün Irak’tan, Suriye’den, Afganistan’dan gelmişlerdi, bugün Ukrayna’dan geliyorlar, yarın nereden geleceklerini bilemeyiz. Ama bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecektir, bundan hiç endişeniz olmasın” diye konuştu.

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BİZ GÖNDERMEYECEĞİZ

Ana muhalefet partisi ve yanındakilerin, “Biz seçimi kazandığımızda, bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz.” dediğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

“Biz göndermeyeceğiz. Çünkü biz ensarın ne olduğunu, muhacirin ne olduğunu peygamberi bir metot olarak çok iyi biliriz. Sevgililer Sevgilisi unutmuyoruz, bir muhacirdi ama ensarla el ele kol kolaydı. Yeri geldi onlar ensar oldular. Muhacirlikten ensara gidiş, ondan sonra da kendilerinin ensar olması. Kalkıp da bu ülkedeki 5 milyon mülteciyi, eğer iktidar olurlarsa tekrar Suriye’ye, Afganistan’a göndereceklermiş. Biz göndermeyeceğiz. Biz ev sahipliğine devam edeceğiz. Bundan tedirgin değiliz. Sevgili milletime sesleniyorum, sıkıntılarınız olabilir, zaman zaman yük de olabilir, unutmayın bunun ecri çok büyüktür. Bu ecri, hiçbir zaman bir kenara koymayın.”

HEDEFLERİMİZE YÜRÜYORUZ

Türk vatandaşları içerisinde de hiç kimseyi mahzun, boynu bükük, kalbi kırık bırakmayacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çünkü bizim medeniyetimiz, tarihimiz, kültürümüz, değerlerimiz bunu gerektiriyor. Başımıza gelen onca musibete rağmen hala dimdik ayakta duruyor, hala hedeflerimize doğru yürüyor oluşumuzu işte bu hassasiyetimize borçlu olduğumuza inanıyorum” dedi.

OYNAT 01:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mülteci kabulünde 'renkli göz ve sarışınlık' kriteri olan Batı'ya: Yahu bu ne saçmalıktır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Batı'nın ırkçı politikalarını sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mazlumları dinine, kökenine, derisinin rengine göre ayıran zihniyetin insaniyet ve medeniyetle hiçbir bağı yoktur. Türkiye olarak bölgemizdeki krizler karşısında ilk günden itibaren ilkeli ve vicdanlı bir duruş sergiledik. Ülkesindeki savaştan ve zulümden kaçarak kapımıza gelen insanların hiçbirinin diline, dinine, ten rengine bakmadık. Gözlerinin rengine bakmadık. Yahu bu ne saçmalıktır? Tıpkı asırlar boyunca ecdadımızın yaptığı gibi hangi dine mensup olursa olsun ülkemize sığınan mazlumlara sahip çıktık.' dedi.

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Dünyada ilk üçte

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart’ta dünyanın ilk üçü içerisinde yer alan köprüyü Çanakkale’de hizmete açacaklarını bildirerek, şöyle konuştu:

“O Çanakkale’de tarih bize neyi öğretti? Çanakkale Zaferi’ni biz orada yaşadık. Kime karşı? Tüm Haçlı dünyasına karşı. Kimler bu mücadeleyi verdi? Unutmayın kuzular, kuzucuklar. Onlar o mücadeleyi verdi. Üniversiteli kuzucuklar o zaman Çanakkale’de tüm Haçlı dünyasına karşı bu mücadeleyi verdi. O zaman zaferi öyle kazandılar. İşte şimdi biz orada dünyanın bir numaralı köprüsünü inşa ettik. 2,5 milyar avro ve bu köprünün 18 Mart Cuma günü açılışını yapıyoruz, tüm insanlığa bu köprümüzü hediye ediyoruz.”

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerini ayağına çağıran Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Siyasetçi müsveddeleri