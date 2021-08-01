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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye'ye orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadelede desteklerini ifade eden Başbakan Garibaşvili'ye teşekkür etti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü
Erdoğan ve Garibaşvili

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadelede desteklerini ifade eden Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'ye teşekkür etti.

  • Türkiye-Gürcistan stratejik ortaklığının böyle günlerde daha anlamlı hale geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'ı bölgesel iş birliğinin anahtarı olarak gördüklerini ifade etti.

Özellikle bölgesel ulaştırma ve enerji nakil hatlarının verimliliği ve güvenliği açısından birlikte hareket etmenin zaruri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanların ve Milletvekillerinin başarıyla yürüttüğü Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan üçlü mekanizmasını liderler düzeyinde de canlandırmak istediklerini dile getirdi.

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