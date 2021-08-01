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MUĞLA

Bakan Pakdemirli: Yedi bölgede yangın devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris’te Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli şu ana kadar çıkan 126 yangından 119'unun ya tamamen söndürüldüğünü ya kontrol altına alındığını kaydetti.

Haber Merkezi AA
Bakan Pakdemirli: Yedi bölgede yangın devam ediyor
Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli devam eden yangınlarla ilgili son bilgileri aktardı. Bakan Pakdemirli, Marmaris’te Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası’nda yaptığı açıklamada şu anda 7 noktada orman yangını olduğunu, 126 yangından 119'unun kontrol altında bulunduğunu bildirdi.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Muğla'da vatandaşlarımızdan bazı serzenişler duyuyorum. Muğla'da 4 uçak, 1 İHA, 17 helikopter, 93 itfaiye, 55 ambulans, bin 457 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız semalarda istediği sıklıkta o araçları göremeyebilir ama dediğim gibi 4 uçak ve 17 helikopterle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Yaşlı insanlar kolay kolay evlerini bırakmak istemiyorlar. Canın dışında her şeyin yerine bir şey konulabilir. Bu kadar bağlı olunmaması gerekiyor. Zorla teyzeyi ikna ettik. Şunu da söyledim. Muhtemelen bir şey olmayacak ama yine de burayı siz terk edin. Gökbel köyünde bu olayı yaşadıktan sonra söylediğim alana alevler geldi ve kısmi zarar uğradı.

Bakan Pakdemirli yangınlardaki son durumu açıkladı: Sekiz bölgede yangın devam ediyor
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Bakan Pakdemirli yangınlardaki son durumu açıkladı: Sekiz bölgede yangın devam ediyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, '28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 117 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol altına alındı, 8 noktada yangın devam ediyor.' ifadelerini kullandı.


MÜCADELEMİZ CANSİPERANE DEVAM EDİYOR

Yangınlarla mücadelemiz son derece cansiperane devam ediyor. Sabah saatlerinde çok olumlu bir tablo olmasına rağmen yangının devam edeceğini sabah saatlerinden tespit ettik. Çalışmalarımızı ona göre planladık.

MUĞLA'DA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARININ YÜZDE 70'İ BİTTİ

Tabii ki yangın hala sürüyor. Özellikle yangının bittiği alanlarla zarar gören vatandaşlarımızla ilgili normal hayata döndürme konusunda neler yapılır onun için toplantı gerçekleştirdik. Yangın faaliyetlerimiz, teknik çalışmalarımızın yanında vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için bu çalışmalarımız devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarımızın Muğla'da yüzde 70'ini bitirdik.

Belediyelerimize şu çağrıyı yapıyorum. Hem devam eden yangınlar hem de yangınlar sonrası toplantı yapıp, sorumluluklarının hatırlatılması hem de bunu daha iyiye nasıl götürürüzün çalışmasını yapmalıyız. Siyasetten ayrı bir çağrıdır bu. Bu yangından sonra oturup Belediyelerimizle çalıştay yapıp yerleşim yerlerinin korunması için buradaki kapasiteyi daha iyiye getirmeyi konuşuruz.

Çalışanlarımız çok teşekkür ediyorum. Dün 15 kişi ölümden döndü. Bu mücadele siyaset üstü bir mücadele. Tüm belediyelere, AFAD'a kardeş ülkelere sağlık çalışanlarına, ekiplere su yemek taşıyan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum."

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Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi'nde başlayan orman yangını şiddetini arttırarak devam ediyor. Ünlü Çökertme koyundaki yerleşim birimleri boşaltılırken, vatandaşlar karadan botlarla gezi teknelerine alındı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde vatandaşların araçlarıyla alevlerin arasından kaçtığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.

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