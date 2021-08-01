MSB: Denizden tahliyeye destek için 2 gemi sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris’te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak" denildi.

Marmaris’te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak. pic.twitter.com/NYB0uSEX56 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2021

GÜNDEM Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

FOTOĞRAF 7 Dün öğleden sonra Milas'ta başlayıp Bodrum sınırlarına kadar yayılan orman yangınını söndürmek için ekiplerin mücadelesi devam ederken, gerek hava ve iklim şartları gerekse doğa koşulları ekiplerin alevlerle mücadelesini zorlaştırıyor. Bugün öğlen saatlerinde Gökbel köyüne kadar ulaşan alevler nedeniyle köyde belediye ekipleri anons aracılığı ile halkın köyü boşaltmasını istedi. Vatandaşlar evlerinin eklentilerinde ve ahırlarda bulunan hayvanları yola salıp, ardından evlerini terk ettiler. Bölgede korku ve tedirginlik devam ediyor. Milas'taki yangında rüzgarla yön değiştiren alevler Bodrum'un Mazı Mahallesi'ni yaktı. Milas’ta alevler yerleşim bölgesine ulaştı: Gökbel köyü boşaltıldı Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ve Bodrum'a sıçrayan yangında alevler her yeri sardı. Milas Gökbel Mahallesi'ne kadar ulaşan alevler nedeniyle Gökbel köyü boşaltıldı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder