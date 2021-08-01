Gündem MSB Denizden tahliyeye destek için 2 gemi sevk edildi
MUĞLA

MSB: Denizden tahliyeye destek için 2 gemi sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Aksaz Deniz Üs Komutanlığındaki 2 çıkarma gemisinin Marmaris'teki yangın nedeniyle vatandaşların denizden tahliyesine destek amacıyla bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
MSB açıkladı: Denizden tahliyeye destek için 2 gemi sevk edildi
Aksaz Deniz Üs Komutanlığından iki çıkarma gemisi bölgeye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris’te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak" denildi.

Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi
GÜNDEM
Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Milas’ta alevler yerleşim bölgesine ulaştı: Gökbel köyü boşaltıldı
FOTOĞRAF 7
Title
Dün öğleden sonra Milas'ta başlayıp Bodrum sınırlarına kadar yayılan orman yangınını söndürmek için ekiplerin mücadelesi devam ederken, gerek hava ve iklim şartları gerekse doğa koşulları ekiplerin alevlerle mücadelesini zorlaştırıyor.
Title
Bugün öğlen saatlerinde Gökbel köyüne kadar ulaşan alevler nedeniyle köyde belediye ekipleri anons aracılığı ile halkın köyü boşaltmasını istedi.
Title
Vatandaşlar evlerinin eklentilerinde ve ahırlarda bulunan hayvanları yola salıp, ardından evlerini terk ettiler.
Title
Bölgede korku ve tedirginlik devam ediyor.
Title
Milas'taki yangında rüzgarla yön değiştiren alevler Bodrum'un Mazı Mahallesi'ni yaktı.
Title
Title
Milas’ta alevler yerleşim bölgesine ulaştı: Gökbel köyü boşaltıldı
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ve Bodrum'a sıçrayan yangında alevler her yeri sardı. Milas Gökbel Mahallesi'ne kadar ulaşan alevler nedeniyle Gökbel köyü boşaltıldı.

Manavgat'ta panik anları: Alevlerin kara yoluna kadar ilerlemesi zor anlar yaşattı
FOTOĞRAF 22
Title
İlçenin 4 farklı bölgesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıyor.
Title
Yoğun şekilde müdahale edilen yangın, Taşağıl Mahallesi'nde etkisini artırdı.
Title
Uçak, helikopter, arazöz ve iş makineleriyle etkin bir çalışmanın yürütüldüğü bölgede, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Title
Bölge halkı da söndürme çalışmalarına katılanlara destek oluyor.
Title
Alev ve dumanın metrelerce yüksekliğe çıkması drone ile havadan görüntülendi.
Title
Görüntülerde, yangının boyutu bir kez daha ortaya çıktı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Title
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Title
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Title
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Title
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Title
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Title
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Title
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Title
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Title
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Manavgat'ta panik anları: Alevlerin kara yoluna kadar ilerlemesi zor anlar yaşattı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


Abone Ol Google News
Bin lira ile başladı

Bin lira ile başladı

Türkiye genelinden sipariş alıyor.
İkinci kez sel vurdu

İkinci kez sel vurdu

Bazı evler sel nedeniyle hasar gördü.
Orman yangınlarını PKKya bağlı Ateşin Çocukları üstlendi

​Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Nöbetçiler fark edince kaçtılar.

Yedi PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yarı finalde Kübalı Lopez'e yenilen Rıza Kayaalp, bronz madalya mücadelesi verecek.

'Bana eziyet ettiler'

'Bana eziyet ettiler'

Boyunduruk takıp araç çektirdiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.