MSB: Denizden tahliyeye destek için 2 gemi sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "
Marmaris’te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak" denildi.
GÜNDEM
Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi
FOTOĞRAF 7
Dün öğleden sonra Milas'ta başlayıp Bodrum sınırlarına kadar yayılan orman yangınını söndürmek için ekiplerin mücadelesi devam ederken, gerek hava ve iklim şartları gerekse doğa koşulları ekiplerin alevlerle mücadelesini zorlaştırıyor.
Bugün öğlen saatlerinde Gökbel köyüne kadar ulaşan alevler nedeniyle köyde belediye ekipleri anons aracılığı ile halkın köyü boşaltmasını istedi.
Vatandaşlar evlerinin eklentilerinde ve ahırlarda bulunan hayvanları yola salıp, ardından evlerini terk ettiler.
Bölgede korku ve tedirginlik devam ediyor.
Milas'taki yangında rüzgarla yön değiştiren alevler Bodrum'un Mazı Mahallesi'ni yaktı.
Milas’ta alevler yerleşim bölgesine ulaştı: Gökbel köyü boşaltıldı
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ve Bodrum'a sıçrayan yangında alevler her yeri sardı. Milas Gökbel Mahallesi'ne kadar ulaşan alevler nedeniyle Gökbel köyü boşaltıldı.
FOTOĞRAF 22
İlçenin 4 farklı bölgesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıyor.
Yoğun şekilde müdahale edilen yangın, Taşağıl Mahallesi'nde etkisini artırdı.
Uçak, helikopter, arazöz ve iş makineleriyle etkin bir çalışmanın yürütüldüğü bölgede, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bölge halkı da söndürme çalışmalarına katılanlara destek oluyor.
Alev ve dumanın metrelerce yüksekliğe çıkması drone ile havadan görüntülendi.
Görüntülerde, yangının boyutu bir kez daha ortaya çıktı.
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Manavgat'ta panik anları: Alevlerin kara yoluna kadar ilerlemesi zor anlar yaşattı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.