Aksungur İHA 3 kişinin yangından kurtulmalarına vesile oldu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yangınlarda kullanılan İHA'lara ilişkin paylaşımda bulundu.

Savunma Sanayimizin geliştirdiği Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA’larımız hepimizi derinden etkileyen yangınlarda aktif olarak görev yapıyor.



AKSUNGUR İHA dün yaptığı görev uçuşunda 3 kule çalışanını tespit etti ve hamdolsun bu sayede alevlerin arasından kurtulmalarına vesile oldu. pic.twitter.com/24gWgx01xS — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) August 1, 2021

Savunma Sanayisinin geliştirdiği Bayraktar TB2 ve Aksungur İHA'larının herkesi derinden etkileyen yangınlarda aktif görev yaptığını belirterek, "AKSUNGUR İHA dün yaptığı görev uçuşunda 3 kule çalışanını tespit etti ve hamdolsun bu sayede alevlerin arasından kurtulmalarına vesile oldu." ifadesini kullandı.

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