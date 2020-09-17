Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İspanya ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımların ele alındığı grüşmede bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.

KORONAVİRÜS İspanya minnettar: "Türkiye'nin dayanışma ve jestine" teşekkür

Diyalog sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde İspanya’ya verdiği destekte olduğu gibi iki ülke arasındaki dayanışma ve iş birliğini devam ettireceklerini belirterek, ticaret ve yatırımların artırılmasından bölgesel ve uluslararası konularda diyaloğun sürdürülmesine kadar bütün hususlarda karşılıklı bir kararlılığın tesis edilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

KORONAVİRÜS Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım: Paketlerin üzerindeki yazı dikkat çekti

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

HAYAT İspanya Türklere minnettar

FOTOĞRAF 16 Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde, koronavirüs salgınına karşı maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezanfektan üretildi. Bakanlık bünyesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen malzemelerin, koronavirüs salgını ile mücadele eden iki ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatı üzerine İspanya ve İtalya'ya gönderilmesine karar verildi. Üretim noktalarında paketlenen yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-İspanya, Türkiye-İtalya bayrakları yan yana bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağına yüklendi. Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı. Maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezenfektanlar, kargo uçağı A400 M ile İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Uçak önce İspanya, ardından İtalya'ya giderek yardım malzemelerini teslim edecek. Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım: Paketlerin üzerindeki yazı dikkat çekti Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfaktanlar, askeri kargo uçağıyla İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var" sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı.

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