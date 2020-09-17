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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde İspanya’ya verdiği destekte olduğu gibi, iki ülke arasındaki dayanışma ve iş birliğini devam ettireceklerini belirterek, ticaret ve yatırımların artırılmasından bölgesel ve uluslararası konularda diyaloğun sürdürülmesine kadar bütün hususlarda karışılıklı bir kararlılığın tesis edilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Haber Merkezi DHA
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İspanya ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımların ele alındığı grüşmede bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.

İspanya minnettar: "Türkiye'nin dayanışma ve jestine" teşekkür
KORONAVİRÜS
İspanya minnettar: "Türkiye'nin dayanışma ve jestine" teşekkür

Diyalog sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde İspanya’ya verdiği destekte olduğu gibi iki ülke arasındaki dayanışma ve iş birliğini devam ettireceklerini belirterek, ticaret ve yatırımların artırılmasından bölgesel ve uluslararası konularda diyaloğun sürdürülmesine kadar bütün hususlarda karşılıklı bir kararlılığın tesis edilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.


Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım: Paketlerin üzerindeki yazı dikkat çekti
KORONAVİRÜS
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım: Paketlerin üzerindeki yazı dikkat çekti
  • Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

İspanya Türklere minnettar
HAYAT
İspanya Türklere minnettar

Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım: Paketlerin üzerindeki yazı dikkat çekti
FOTOĞRAF 16
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Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde, koronavirüs salgınına karşı maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezanfektan üretildi.
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Bakanlık bünyesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen malzemelerin, koronavirüs salgını ile mücadele eden iki ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatı üzerine İspanya ve İtalya'ya gönderilmesine karar verildi.
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Üretim noktalarında paketlenen yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-İspanya, Türkiye-İtalya bayrakları yan yana bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağına yüklendi.
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Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı.
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Maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezenfektanlar, kargo uçağı A400 M ile İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Uçak önce İspanya, ardından İtalya'ya giderek yardım malzemelerini teslim edecek.
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Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı 
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Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım: Paketlerin üzerindeki yazı dikkat çekti
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfaktanlar, askeri kargo uçağıyla İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var" sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı.


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