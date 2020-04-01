Dünya Türkiyeden İspanya ve İtalyaya tıbbi yardım Paketlerin üzerindeki yazı dikkat çekti
KORONAVİRÜS

Türkiye'nin tıbbi yardımını İspanya ve İtalya'ya taşıyan uçak havalandı

Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım: Paketlerin üzerindeki yazı dikkat çekti

Türkiye'nin Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı. Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var" sözleri ile "Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle" notu yer aldı.

Haber Merkezi DHA
İspanya ve İtalya'ya gönderilen yardım paketlerinin üzerindeki yazılar dikkat çekti.
İspanya ve İtalya'ya gönderilen yardım paketlerinin üzerindeki yazılar dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde, koronavirüs salgınına karşı maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezanfektan üretildi. Bakanlık bünyesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen malzemelerin, koronavirüs salgını ile mücadele eden iki ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatı üzerine İspanya ve İtalya'ya gönderilmesine karar verildi.

DHA
Üzerinde Türkiye-İspanya, Türkiye-İtalya bayrakları yan yana bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağına yüklendi.

Üretim noktalarında paketlenen yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-İspanya, Türkiye-İtalya bayrakları yan yana bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağına yüklendi.

DHA
Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı.

Paketlerdeki yazı dikkat çekti

Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı.

Maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezenfektanlar, kargo uçağı A400 M ile İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Uçak önce İspanya, ardından İtalya'ya giderek yardım malzemelerini teslim edecek.

Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım: Paketlerin üzerindeki yazı dikkat çekti
FOTOĞRAF 16
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Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde, koronavirüs salgınına karşı maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezanfektan üretildi.
Title
Bakanlık bünyesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen malzemelerin, koronavirüs salgını ile mücadele eden iki ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatı üzerine İspanya ve İtalya'ya gönderilmesine karar verildi.
Title
Üretim noktalarında paketlenen yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-İspanya, Türkiye-İtalya bayrakları yan yana bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağına yüklendi.
Title
Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı.
Title
Maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezenfektanlar, kargo uçağı A400 M ile İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Uçak önce İspanya, ardından İtalya'ya giderek yardım malzemelerini teslim edecek.
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Title
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı 
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Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım: Paketlerin üzerindeki yazı dikkat çekti
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfaktanlar, askeri kargo uçağıyla İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var" sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı.


Akar talimat verdi: Bakanlığa bağlı fabrikalarda maske üretimi arttı
FOTOĞRAF 20
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerindeki maske üretimine hız verildi. Üretim miktarları iki kat artırılan tesislerde günlük bez maske imalatı 400-500 bin seviyesine çıkarılırken çalışmaların Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra halkın talebini de karşılayacak şekilde devam ettiği belirtildi.
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yoğun talep gören maskelerin üretimine yönelik Akar'ın verdiği talimat üzerine, Bakanlığa bağlı dikimevleri ile MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğü, çalışmalarına hız kazandırdı.
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Kauçuk temelli, viral tehlikelere karşı geliştirilen maskelerin yanında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) gaz maskelerinin üretildiği MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğünde tek kullanımlık maskelerin üretimine yönelik çalışmalar artırıldı.
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Fabrika Müdürü Turgay Topaloğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin maske ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.
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Maske üretim kapasitelerini iki kat artırdıklarını belirten Topaloğlu, Cerrahi maske dediğimiz, bez maske üretimine yönelik yeni bir tezgahı daha kuruyoruz. Böylelikle günlük üretim kapasitemizi 100-150 bine çıkaracağız. Ayrıca, aylık 15 bin civarında panaromik ve KBRN maskeleri üretiyoruz. Piyasadaki altyapıyı da kullanmak suretiyle tüm bu üretim oranlarını iki, üç katına çıkarmak mümkün diye konuştu.
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Topaloğlu, KBRN maskelerde kullanılan alüminyum gövdeli süzgeçler ve panoramik maskelerde kullanılan plastik gövdeli süzgeçler ile ilgili yıllık 800 bin üretim kapasitesine sahip olduklarını belirtti.
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Özellikle sağlık personelinin kullandığı, daha üst koruma sağlayan, N95 olarak bilinen maskelerin üretimi için bir tezgah daha kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü anlatan Topaloğlu, böylelikle günde 30 bin civarında üretebileceklerini ifade etti.
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Topaloğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karışılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, faaliyetler sırasında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınması gereken tüm önlemleri hayata geçirdiklerini vurguladı.
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Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı dikimevlerinde de tek kullanımlık maske üretimine başlandı.
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Dikimevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çalışan işçiler, tek kullanımlık bez maske üretimini sürdürüyor.
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Üretim bandında aralıklarla çalışan işçilerin, görev yaptıkları alanda düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor. İşçilerin ateşleri de hem fabrikaya girişlerinde hem de çalışmaları sırasında ölçülerek kayıt altına alınıyor ve takip ediliyor.
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Yapılan çalışmaların ardından Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerinde günlük bez maske imalatının 400-500 bin seviyesine çıkarıldığı belirtildi.
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Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Bakanlığı ile bağlı birlik, karargah ve kurumlarında salgınla ilgili alınan önlemlere yönelik çalışmaların planlandığı ve yönetildiği COVİD-19 ile Mücadele Merkezi'ndeki (COMMER) açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:
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İlgili birimlerimize her türlü maskenin imalatı için gerekli talimatları verdik. Şu anda maske imalatı büyük bir hızla devam ediyor. Bunun yanı sıra fabrikalarımızda antibakteriyel sıvı üretimi de başlamış durumdadır. Bunu da yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Önce birliklerimizle, daha sonra da diğer kurum ve kuruluşlarla bunları paylaşacağız. Üretimi olabildiğince yükselterek, sadece silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda halkımızın da ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz.
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Akar talimat verdi: Bakanlığa bağlı fabrikalarda maske üretimi arttı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerindeki maske üretimine hız verildi. Üretim miktarları iki kat artırılan tesislerde günlük bez maske imalatı 400-500 bin seviyesine çıkarılırken çalışmaların Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra halkın talebini de karşılayacak şekilde devam ettiği belirtildi.


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