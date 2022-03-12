​Cumhurbaşkanı Erdoğan: ​Küresel sistem iflas etmiştir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, uluslararası sistemin artık sorunları çözemediğini belirtirken, diplomasiyi yeniden kurgulama çağrısı yaptı. Batılı ülkelere, “Eğer 2014’te Kırım’ın işgaline tüm batı tüm dünya ses çıkarmış olsaydı acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık” sorusunu yöneltti. Antalya Diplomasi Forumu’nun açılışında konuşan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna krizinin ardından iki ülke arasındaki ilk dışişleri bakanlığı seviyesindeki temasın burada gerçekleşmiş olmasının forumun amacına ulaştığını gösterdiğini bildirdi.

UKRAYNA YALNIZ BIRAKILDI

Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna ile Karadeniz’den komşu olduğunu ve komşuları arasındaki krizin sıcak çatışmaya dönüşmesinden büyük üzüntü duyduğunu, endişelendiğini ifade eden Cumhurbaşkanın Erdoğan, 2014’de Kırım’da yaşananları anımsatarak şunları söyledi:

“Eğer 2014’te Kırım’ın işgaline tüm batı tüm dünya ses çıkarmış olsaydı acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık ? Ama Kırım’ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. İyi güzel de adalet bu yer kürenin belli bir bölümünde geçerli, diğer bölümündeyse geçersiz mi? Bu nasıl bir dünya? İşte ne yazık ki bu haksızlığın giderilmesi hususunda uluslararası toplum gereken hassasiyeti göstermedi, gereken desteği vermedi. Ukrayna haklı davasında yalnız bırakıldı. İşte bugün vaktinde güçlü irade sergilenmesi halinde diplomasiyle çözülebilecek sorunların yıkıcı ve can yakıcı sonuçlarıyla yüzleşiyoruz. Evlerini terk eden sivillerin korku ve endişe dolu çocukların, harap olan şehirleri, ölen masumları gördükçe üzüntümüz katlanarak artıyor.”

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya tepki: 2014'te Kırım'ın işgaline ses çıkarsaydınız bugünkü tablo ile karşı karşıya kalır mıydık?

DÜNYA BU TABLOYA MAHKUM MU?

Erdoğan, evlerini terk eden sivilleri, korku ve endişe dolu çocukları, harap olan şehirleri, ölen masumları gördükçe üzüntülerinin katlanarak arttığını aktardı.

REKLAM

Mülteciler içerisinden iki tabloyu katılımcılarla paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

“Bir yavru annesinin kucağında, annesinin gözleri yaşlı. Baktım ki o yavru annesinin gözyaşlarını yalamaya başladı. Bir taraftan siliyor bir taraftan da annesinin gözyaşlarını yalıyor. Dünya bu tabloya mahkum mu, bu olacak şey mi? Niçin böyle bir dünya? Biz bunun için mi varız? Aynı şekilde babası polis memuru olan yine ufak bir yavru. O da bir eliyle kah babasının yanaklarını tokatlıyor bir diğer eliyle de babasının kaskına vuruyor. Baba polis, çocuk babasının kucağında bunu yapıyor. Bu dediğin öyle 10-15 yaşında değil iki buçuk, üç yaşında bir çocuk. Dünya buna mı mahkum? O polisin görevi yavrusunun o ağlayışını dindirmek mi yoksa terörü, anarşiyi engellemek mi? İşte ben şu andaki bu topluma, ekranları başında bizi izleyen tüm dostlarımıza diyorum. Hep birlikte biz barışın dünyasını kurmaya mecburuz, savaşın değil.”

GÜNDEM Bakan Çavuşoğlu: Avrupa yeniden sistemsel istikrar çıtası arıyor

Böyle adalet olur mu?

Ukrayna kriziyle beraber sistemin çarpıklığının ötesinde çok daha büyük açıklarının ve yapısal problemlerinin olduğunun ortaya çıktığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çatışan taraflardan biri veto hakkına sahip daimi üye olunca, Güvenlik Konseyi’nin icbar edici rolü boşa çıkmış, sistem iflas bayrağını çekmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan kararların bağlayıcı yönü bulunmadığı için de çatışmaları sonlandıracak hiçbir adım atılamamıştır. Düşünün 141 üye, o 5 üyenin içindeki bir veya iki üyeye karşı oy kullanırken netice alınabildi mi? Alınamadı. Böyle bir adalet olur mu? İşte mesele, ben diyorum ki artık daha adil bir dünyayı tesis etmek için uzun bir süredir dünya beşten büyüktür diyerek sistemin bu yönüne dikkati çekiyor, günümüz şartlarına göre reforme edilmesi gerektiğini hep söyledik, söylüyoruz. Ancak sistemin açıkları bilinmesine rağmen veto yetkisini elinde tutanlar gücü paylaşmaya yanaşmadığı için reform talepleri görmezden gelindi. Veto hakkı olmayan geçici üyelik, bu da çok komik geliyor bana, 15 tane geçici üye, 5 tane de daimi üye. Böyle komik bir şey olur mu? Bununla nereye varılıyor? Geçici üye olmak için de o ülkeler, ‘Ben de geçici üye olabilir miyim?’ diye çırpınıyorlar. Çeşitli lobiler yapıyorlar, kulisler atıyorlar. Olsan ne yazar? Aynı şeyi biz de yaşadık. Hiçbir faydası var mı? Yok. Elini kaldır indir. Asıl iş o beşten bir tanesinde. O 5 üyeden bir tanesi ne derse o oluyor.”

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla gelecek dönemde Birleşmiş Milletler reformu çabalarını arttırarak sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, “Türkiye olarak uluslararası alanda öncülük ettiğimiz projeleri hayata geçirmek için sadece güçlü bir iradeye değil aynı zamanda diplomaside yeni bir paradigmaya da ihtiyaç duyuyoruz. Diplomasiye yaklaşımımızın da değişmesi, dönüşmesi, yaşanan tecrübeler ışığında yeniden ele alınması gerektiği kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.

Zelenski

Zelenski video konferans ile selamladı

Barış ve insanlık için diplomasi mesajlarının verildiği forumun ilk gün sürprizi Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin video konferans ile katılımı oldu. Zelenski, “Barışın bedeli veyahut savaşın maliyeti” konulu liderler panelini video konferans yönetimiyle selamladı.

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya tepki: Biz yeni Hülagü'ler istemiyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Almanya'da bir orkestra şefi Putin'in arkadaşı diye görevden alınıyor. Bir başka Avrupa ülkesinde Dostoyevski'nin eserleri yasaklanıyor. Biz bunu bir zamanlar Irak'ta Hülagü'nün o yakıp yıktığı kütüphaneler vardı ya, aynı o döneme dönüş olarak görüyoruz. Biz yeni Hülagü'ler istemiyoruz' ifadelerini kullandı.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder