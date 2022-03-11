Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan dünyaya tepki 2014te Kırımın işgaline ses çıkarsaydınız bugünkü tablo ile karşı karşıya kalır mıydık?
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya tepki: 2014'te Kırım'ın işgaline ses çıkarsaydınız bugünkü tablo ile karşı karşıya kalır mıydık?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan "Kırım'ın yasa dışı ilhakı olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hiçe sayan gayrimeşru adımları kabul etmiyoruz. 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı, tüm dünya ses çıkarmış olsaydı acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık? Ama Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. Adalet belli bölgelerde geçerli diğer bölgelerde geçersiz mi? Uluslararası toplum gereken hassasiyeti göstermedi. Ukrayna haklı davasında yalnız bırakıldı. Diplomasiyle çözülecek sorunların acı sonuçlarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın Antalya Diplomasi Forumu konuşması 11 Mart SON DAKİKA:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Sizlere medeniyetler beşiği güzel Antalya'mızda misafir etmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Antalya Diplomasi Forumu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Rusya ve Ukrayna krizinin ardından ilk düzey temasın, dün burada gerçekleşmiş olması forumun amacına ulaşmış olduğunu gösteriyor. İkinci Antalya Diplomasi Forumu'nun rüştünü ispat etmiş bir forum olarak, yoluna devam edeceğine inanıyorum.

'AÇLIK VİRÜSÜ KORONAVİRÜSTEN DAHA FAZLA İNSANIN HAYATINA MAL OLUYOR'

Dünyamız 21. yüzyılın ilk çeyreğine geride bırakmaya hazırlanırken, insanlığın barışa özlemi o derece artıyor. Onca ilerlemeye rağmen, insanlık olarak temel meselelerimizi henüz çözüme ulaştıramadığımızı görüyoruz.

Terörizm, sıcak çatışma, iç savaşlar, adaletsiz, iklim değişikliği küresel gündemin ilk sırasında yer alıyor. Ekonomiler büyürken, birilerinin cüzdanı şişerken; maalesef yanı başımızda çocuklar açlıktan ölüyor. Açlık virüsü her yıl dünyada koronavirüsten daha fazla insanın hayatına mal oluyor. Bugün her 10 saniyede bir çocuk bir lokma ekmek bulamadığı için ölüyor.

Sadece 2014'ten bu yana Akdeniz'in mavi suları 25 bine yakın umut yolcusunun mezarı oldu. Son 10 senede dünya genelinde mülteci sayısı 2 katına çıkarak 85 milyona çıktı. Yerlerinden edilen kişi sayısının önümüzdeki günlerde artacağı düşünülüyor. Bu rakamların her biri karşı karşıya olduğumuz adaletsizliği gösteriyor, bu sayıların her biri candır. 800 milyon insanın temel gereksinimlerine ulaşamadığı bir dünyada yaşıyoruz, böyle bir dünyada huzur ve barış tesis edilemez.

AA

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Dünyanın devasa bir köye dönüştüğü günümüzde hiçbirimiz başkasından bana ne diyemez. Söndürmediğimiz her ateşin, durduramadığımız her çatışmanın, eninde sonunda bizi de etkileyeceğini, bizi de yakacağını bilmeliyiz. Bu acı gerçeği, Yemen'de, Suriye'de, Afganistan'da, Arakan'da şahit olduk.

Tarih ibret almayanlar ve kıssadan hisse çıkarmayanlar için tekerrürdür. Türkiye, hem Akdeniz hem de Karadeniz ülkesidir. Ukrayna ve Rusya Karadeniz'den komşumuz ve dostumuzdur. Sıcak çatışmadan büyük üzüntü duyuyoruz. Gerilimin tırmanarak bu noktaya gelmesi en çok bizi üzüyor, endişelendiriyor.

"GAYRİMEŞRU ADIMLARI KABUL ETMİYORUZ"

  • Kırım'ın yasa dışı ilhakı olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hiçe sayan gayrimeşru adımları kabul etmiyoruz. 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı, tüm dünya ses çıkarmış olsaydı acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık?

Ama Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. Adalet belli bölgelerde geçerli diğer bölgelerde geçersiz mi? Uluslararası toplum gereken hassasiyeti göstermedi. Ukrayna haklı davasında yalnız bırakıldı. Diplomasiyle çözülecek sorunların acı sonuçlarını görüyoruz.

AA

"BARIŞIN DÜNYASINI KURMALIYIZ"

  • Hep birlikte savaşın değil barışın dünyasını kurmalıyız. Ateşe benzin dökmenin kimseye faydası olmaz. Batı ülkelerinde yaşayan Rus kökenli insanlara karşı faşizan yaklaşımlar kabul edilemez. Temennimiz silahların bir an önce susması.

Kriz öncesinden başlayıp bugüne kadar süren yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. 25-30'a yakın liderle görüştüm. Yaptığımız tüm görüşmelerde olduğu gibi bugün ve yarın çözüm tekniklerimizi muhattaplarımızla paylaşacağız. Elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz.

AA

"DÜNYA 5 ÜLKENİN İNSAFINA BIRAKILAMAZ"

Güncel sorunlara odaklanırken arkasındaki esas sebepleri gözden kaçırmamalıyız, dünya 5 ülkenin insafına bırakılamaz. Ukrayna kriziyle beraber sistemin çarpıklığı ve yapısal problemlerin olduğu ortaya çıktı. Çatışan taraflardan biri BMGK'da veto hakkına sahip olunca karar çıkmıyor BM kararlarının bağlayıcı yönü olmadığı için savaşı bitirecek karar alınamamıştır. 141 üye oy kullanırken, 1 ya da 2 üye onay vermediği için karar verilemiyor.

Daha adil bir dünyayı tesis etmek için, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek sistemin reforme edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Biz sadece kendi ülkemiz için bir talepte bulunmuyoruz, tüm insanlığın hakkını, hukukunu savunmaya çalışıyoruz. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla, BM reformu çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Diplomaside gelenek, alışkanlıklar elbette önemli ama karşı karşıya kaldığımız sorunların çözümünde yeterli değil. Diplomasinin amacı barışı ve istikrarı tahkim etmek, sorunlar filizlenmeden çözüm bulmaktır.

Bölgemizde sulh için her uygulamayı kullanacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya tepki: Biz yeni Hülagü'ler istemiyoruz
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya tepki: Biz yeni Hülagü'ler istemiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Almanya'da bir orkestra şefi Putin'in arkadaşı diye görevden alınıyor. Bir başka Avrupa ülkesinde Dostoyevski'nin eserleri yasaklanıyor. Biz bunu bir zamanlar Irak'ta Hülagü'nün o yakıp yıktığı kütüphaneler vardı ya, aynı o döneme dönüş olarak görüyoruz. Biz yeni Hülagü'ler istemiyoruz' ifadelerini kullandı.


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