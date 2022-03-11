Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden kareler, Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından servis edildi. İkilinin samimi görüntüleri dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde ikinci kez Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu başladı. Antalya Diplomasi Forumu, 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat temsilcisi başta olmak üzere, 75 ülkeden katılımcıyı bir araya getirdi.
Dünya'ya Kırım tepkisi
Etkinlikte önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kırım'ın yasa dışı ilhakı olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hiçe sayan gayrimeşru adımları kabul etmiyoruz. 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı, tüm dünya ses çıkarmış olsaydı acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık? Ama Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. Adalet belli bölgelerde geçerli diğer bölgelerde geçersiz mi? Uluslararası toplum gereken hassasiyeti göstermedi. Ukrayna haklı davasında yalnız bırakıldı. Diplomasiyle çözülecek sorunların acı sonuçlarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Etkinliğin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da forum kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeden kareler Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından kamuoyuna servis edildi.