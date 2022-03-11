​ Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde ikinci kez Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu başladı. Antalya Diplomasi Forumu, 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat temsilcisi başta olmak üzere, 75 ülkeden katılımcıyı bir araya getirdi.

Dünya'ya Kırım tepkisi

Etkinlikte önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kırım'ın yasa dışı ilhakı olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hiçe sayan gayrimeşru adımları kabul etmiyoruz. 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı, tüm dünya ses çıkarmış olsaydı acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık? Ama Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. Adalet belli bölgelerde geçerli diğer bölgelerde geçersiz mi? Uluslararası toplum gereken hassasiyeti göstermedi. Ukrayna haklı davasında yalnız bırakıldı. Diplomasiyle çözülecek sorunların acı sonuçlarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya tepki: Kırım'ın işgaline tüm dünya ses çıkarsaydı bugün bunlar olur muydu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu. Çok önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2014 yılında Kırım'ın ilhakına dikkat çekerek, 'Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı, tüm dünya ses çıkarsaydı bugünkü tablo ile karşı karşıya kalır mıydık? Ama Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar. İyi de adalet bu yarım kürenin bir yerinde geçerli diğer yarısında değil mi? Bu nasıl bir dünya?' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya tepki: 2014'te Kırım'ın işgaline ses çıkarsaydınız bugünkü tablo ile karşı karşıya kalır mıydık?

Etkinliğin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da forum kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeden kareler Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından kamuoyuna servis edildi.

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya tepki: Biz yeni Hülagü'ler istemiyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Almanya'da bir orkestra şefi Putin'in arkadaşı diye görevden alınıyor. Bir başka Avrupa ülkesinde Dostoyevski'nin eserleri yasaklanıyor. Biz bunu bir zamanlar Irak'ta Hülagü'nün o yakıp yıktığı kütüphaneler vardı ya, aynı o döneme dönüş olarak görüyoruz. Biz yeni Hülagü'ler istemiyoruz' ifadelerini kullandı.



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