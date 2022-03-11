Gündem Bakan Çavuşoğlu Avrupa yeniden sistemsel istikrar çıtası arıyor
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Avrupa yeniden sistemsel istikrar çıtası arıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun açılış programında önemli açıklamalarda bulundu. Diplomaside yeniden kodlama ihtiyacının ertelenemeyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Avrupa yeniden sistemsel istikrar çıtası arıyor" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa yeniden sistemsel istikrar çıtası arıyor
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Avrupa Diplomasi Forumu, 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat temsilcisi başta olmak üzere, 75 ülkeden katılımcıyı bugün bu salonda bir araya getirdi.

Dünyadaki devletlerin 3'te birinden fazlası, yaklaşık yüzde 40'ı burada (Antalya Diplomasi Forumu'nda) en üst düzeylerde temsil ediliyor.

Avrupa yeniden sistemsel istikrar çıtası arıyor.

Dünyada eşitsizlik daha da genişliyor. uyumu kolaylaştırmak ve iş birliğini teşvik etmek gerekiyor.

(ADF) Burası bir Birleşmiş Milletler ortamı sağlıyor.

Dünya devletlerinin üçte biri burada temsil ediliyor.

Minik kahraman Muhammet

Minik kahraman Muhammet

​Üç yaşındaki çocuk yangın çıkan evde ailesinin hayatını kurtardı.
CHP zihniyetinde yok etmek var

'CHP zihniyetinde yok etmek var'

​İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki.
Antalya Diplomasi Forumu

Antalya Diplomasi Forumu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

​Rus lider Putin'den Ukrayna savaşına ilişkin önemli açıklama.

Ayçiçeği seferberliği

Ayçiçeği seferberliği

​Kahramankazan Belediyesi bir projeye imza attı.

Unkapanı Köprüsü <br>ulaşıma kapandı

Unkapanı Köprüsü
ulaşıma kapandı

Bağlantı noktaları yaklaşık 20 santimetre ayrıldı.
Daha da artacak

Daha da artacak

​Meteorolojiden 'cumartesi' uyarısı.

TÜMOSAN pazar payını artırmayı hedefliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.