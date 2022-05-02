Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e seslendi: Mücadeleniz her takdirin üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt içinde, Suriye ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda ve hudut hattında verilen mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirterek "Pençe harekatlarında ortaya koyduğunuz performans hiç unutulmayacaktır. İnanıyorum ki gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir." dedi.

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