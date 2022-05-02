Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı: Rabbime hamdediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Rabbime millet olarak bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşturduğu için hamdediyorum. Milletimizle birlikte yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Rabbime millet olarak bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşturduğu için hamdediyorum.



Milletimizle birlikte yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/LD9EnU1IP0 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 2, 2022