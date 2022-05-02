Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ramazan Bayramı paylaşımı Rabbime hamdediyorum
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı: Rabbime hamdediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan yaptığı paylaşımda "Rabbime millet olarak bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşturduğu için hamdediyorum. Milletimizle birlikte yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ramazan Bayramı paylaşımı: Rabbime hamdediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Rabbime millet olarak bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşturduğu için hamdediyorum. Milletimizle birlikte yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı sonrası açıklama yaptı: Bu hafta içinde sayın Putin ile görüşeceğiz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı sonrası açıklama yaptı: Bu hafta içinde sayın Putin ile görüşeceğiz
Muhtar dediğin böyle olur

Muhtar dediğin böyle olur

​Her yıl bir ihtiyaç sahibi ailenin evini imece usulü inşa ediyorlar.
İran sınırında bayramlaşma

İran sınırında bayramlaşma

​Bakan Soylu bayram namazını Zirvin Tepe Üs Bölgesi'nde kıldı.
Bu hafta Putin ile görüşeceğiz

'Bu hafta Putin ile görüşeceğiz'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası önemli açıklama.
Doya doya bayram

Doya doya bayram

​Korona yüzünden ertelemek zorunda kaldığımız sevinçlere yeniden kavuştuk.

Hemzemin geçitte facia

Hemzemin geçitte facia

​Yolcu treni traktöre çarptı, sürücü hayatını kaybetti.

Alevler geceyi aydınlattı

Alevler geceyi aydınlattı

​Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 6 saatte söndürüldü.

Tokyo Camii'nde bayram namazı

Tokyo Camii'nde bayram namazı

​Yoğun katılım nedeniyle namaz birkaç kez kılındı.
Ukrayna'yı çalıyorlar

Ukrayna'yı çalıyorlar

​Ruslar Ukrayna'nın buğdayına, tarihi eserlerine ve tarım araçlarına el koydu.

Trabzonspor sezon içinde birçok önemli virajı atlattı.

Güneş panelinde üçüncü olacağız

Güneş panelinde üçüncü olacağız

​Türkiye güneş ve rüzgar enerjisi ekipmanları üretiminde büyük yol aldı.

Mostar seni unutmayacak

Mostar seni unutmayacak

​Dünyaca ünlü Bosnalı mimar Prof. Dr. Amir Pasic hayatını kaybetti.
Pençe ve Eren'de acı haber

Pençe ve Eren'de acı haber

​Yüreğimiz yandı: 2 şehit

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.