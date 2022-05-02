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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı sonrası açıklama yaptı Bu hafta içinde sayın Putin ile görüşeceğiz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı sonrası açıklama yaptı: Bu hafta içinde sayın Putin ile görüşeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nde bayram namazı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan Rusya Ukrayna Savaşına ilişkin olarak "Bu hafta içinde sayın Putin ile görüşeceğiz. Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı sonrası açıklama yaptı: Bu hafta içinde sayın Putin ile görüşeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı sonrası açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Dini bayramlarımız kardeşliğin birliğin beraberliğin tavan yaptığı günlerdir. Buna çok çok muhtaç olduğumuz dönemdeyiz ve böyle bir dönemde şuanda hamd olsun İstanbulumuzun en büyük camiinde bir araya geldik.

Burada kardeşliğimizi teyit ediyoruz. Rabbim bu birlikteliğimizi daim kılsın. Sıkıntıları yaşadığımız bir dönemdeyiz. Rabbim kardeşliğimizi ziyade eylesin ve bu dua bu temenni içerisinde nice bayramlara kavuşmayı rabbim bizlere lütfetsin.

İnşallah bir dahaki bayramı bir taraftan Çamlıca bir taraftan şimdi Barbaros Hayreddin Paşa Camii de inşallah yetişir orada da bu bayram namazları kılmayı lütfetsin. Bu gayret içerisinde yolumuza devam edeceğiz.

Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız kardeşliğimizin ziyade olması için de dualarımıza devam edeceğiz. Sizler de bizlere dua edin. Bizler de sizlere dua ediyoruz. Rabbimin lütfu ila bu işleri başaracağız.

Ukrayna-Rusya savaşı

  • Bu hafta içinde sayın Putin ile görüşeceğiz. Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası, inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır.

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