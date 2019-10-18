Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mektubu unutmamız mümkün değil, vakti geldiğinde gereken yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı basın mensuplarına yaptığı konuşmada, "Sayın Trump'ın siyaset nezaketiyle uyuşmayan bir mektubu kamuoyunda yer almıştır. Elbette biz bunları unutmadık, unutmamız da mümkün değil. Ama bizim karşılık sevgi saygımızdan dolayı bunu ön planda tutmadık. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının bilinmesini istiyoruz" dedi.

#ABD basını skandal mektuba inanamadı



🖇ABD Başkanı #Trump'ın Cumhurbaşkanı #Erdoğan'a yazdığı ciddiyetsiz mektup ABD basınını şoka uğrattı.



🖇ABD'li sunucu ve yorumcular canlı yayında şaşkınlıklarını gizleyemedi. pic.twitter.com/j6m0EExa6c — DÜNYA (@yenisafakdunya) 17 Ekim 2019

Erdoğan, "Münbiç'te terör örgütleri varsa, burası terör örgütlerinden temizlendi, Arap aşiretlere verildi diyemeyiz. Eğer terör örgütleri Kobani'den ve Münbiç'ten çıkarılırsa bizim için bir problem. Bizim buralarda kalmak gibi bir derdimiz yok" diye konuştu.

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DÜNYA Trump'ın skandal mektubu ABD basınını şoka uğrattı: Şaka zannettik gerçekmiş!