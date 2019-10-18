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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mektubu unutmamız mümkün değil, vakti geldiğinde gereken yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mektubu unutmamız mümkün değil, vakti geldiğinde gereken yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Trump'ın mektubu ile ilgili konuşan Erdoğan, "Elbette bizler bunu unutmadık. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı basın mensuplarına yaptığı konuşmada, "Sayın Trump'ın siyaset nezaketiyle uyuşmayan bir mektubu kamuoyunda yer almıştır. Elbette biz bunları unutmadık, unutmamız da mümkün değil. Ama bizim karşılık sevgi saygımızdan dolayı bunu ön planda tutmadık. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının bilinmesini istiyoruz" dedi.

Erdoğan, "Münbiç'te terör örgütleri varsa, burası terör örgütlerinden temizlendi, Arap aşiretlere verildi diyemeyiz. Eğer terör örgütleri Kobani'den ve Münbiç'ten çıkarılırsa bizim için bir problem. Bizim buralarda kalmak gibi bir derdimiz yok" diye konuştu.

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