Gündem Üst düzey devlet görevlisi Erdoğan o mektubu buruşturup çöpe attı
POLİTİKA

​Üst düzey devlet görevlisi: Erdoğan o mektubu buruşturup çöpe attı

Üst düzey devlet görevlisi: Erdoğan o mektubu buruşturup çöpe attı

ABD Başkanı Trump'ın Suriye’deki harekattan hemen önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yazdığı iddia edilen bir mektup sızdırıldı. Üst düzey bir devlet yetkilisi, arabuluculuk teklifinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilerek, mektubun çöpe atıldığı bilgisini paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
(ARŞİV) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump G20 Zirvesi'nde bir araya gelmişti.
(ARŞİV) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump G20 Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 9 Ekim'de gönderdiği skandal mektubun detayları ABD basınına sızdırıldı.

Diplomatik teamüllere uymayan mektubun yankıları sürerken, gazeteci Ahmet Hakan konuyla ilgili üst düzey bir devlet yetkilisi ile görüştüğünü söyledi.

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Twitter hesabından detayları paylaşan Hakan, arabuluculuk teklifinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından reddedilerek mektubun çöpe atıldığını aktardı.

Mektup meselesiyle ilgili üst düzey bir devlet görevlisiyle görüştüm. Söylediklerini aynen aktarıyorum" ifadelerine yer veren Ahmet Hakan'ın paylaşımı şöyle:

"Mektup 9 ekimde yazıldı. Erdoğan tarafından arabuluculuk teklifi reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevap 9 Ekim tarihinde saat 16:00'da verilmiş olan cevaptır. Bu cevap barış pınarı harekâtıdır.

  • Trump bu tarzla (teröristlerle arabuluculuk teklifi gibi adımlarla) Erdoğan’a bir şey yaptıramayacağını görmüş olmalı. Trump bugün artık 'PKK DEAŞ’tan da kötü' noktasına gelmiştir.

"Erdoğan aktörleri kendi pozisyonuna yaklaştırıyor"

Erdoğan kendi pozisyonunu değiştirmeden diğer aktörleri kendi pozisyonuna yaklaştırmaya devam ediyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Pence’in de Erdoğan’a YPG ile görüşme teklif etmesi beklenemez.

"Mektuba misliyle gereken cevap verildi"

  • Teklif etse de Erdoğan bunu da kesin bir dille reddedip Pence'i eli boş gönderir. Bu ABD’nin işine gelecek bir durum olmayacaktır. ABD bunun farkında olmalıdır. Ayrıca bu mektuba karşı gereken cevap misliyle verilmiştir.

Beyaz Saray'daki görüşme sonrası basın toplantısı.

Erdoğan başarılı bir siyaset yürütüyor

Açık ve net olarak söylemek gerekirse Erdoğan kararlı duruşu ile ülkesinin ve bölge halklarının çıkarlarını koruma noktasında oldukça başarılı bir siyaset yürütüyor.

  • Az önce görüştüğüm üst düzey bir devlet görevlisinin 'mektup olayı' ile ilgili yaptığı açıklama böyle…

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